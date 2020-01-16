Госорганам Киргизии предлагают вернуться к регулированию развития экспортоориентированных отраслей и планированию. Таким образом, как предполагается, республике удастся занять перспективные рынки в странах ЕАЭС.

- Наступило время, когда необходимо принимать государственные программы отдельно по каждому направлению - животноводству, растениеводству, переработке ягод и фруктов, - заявил в Бишкеке в ходе "круглого стола", посвященного развитию АПК, председатель правления ассоциации развития агропромышленного сектора Туратбек Укубаев. В организацию, которую он возглавляет, входит свыше 10 тысяч сельхозпроизводителей. Многие из них стремятся выйти на рынки России и Казахстана.

- Не все фермеры понимают, в каком направлении развиваться и куда продвигать товар, - объясняет свою позицию Туратбек Укубаев. - Поэтому нам, госорганам и ассоциации, необходимо выбирать направления, которые будут конкурентными на рынках сбыта. Лучше нас никто не мобилизует фермеров на решение тех или иных задач. Я думаю, что наступило время регулировать и эти вопросы.

По его словам, план развития, в который будут включены новые программы, обеспечит преемственность в действиях при возможной смене кадрового состава в профильных ведомствах. Это позволит избежать неразберихи и изменения политики госорганов в отношении сельхозпроизводителей.

Другим способом поддержать развитие АПК Туратбек Укубаев назвал налоговые послабления. Как утверждает глава ассоциации, вопреки утверждениям чиновников сельхозпроизводитель фактически до сих пор не освобожден от НДС. "Фермер, приобретая необходимую технику или материалы, так или иначе платит по ценнику, в который включен данный налог, - подчеркивает он. - С этим необходимо разобраться".

Киргизские производители, в свою очередь, полагают, что государству пора навести порядок на потребительском рынке и защитить его от так называемого "серого импорта".

- В нашей стране сейчас, грубо говоря, проходной двор: к нам нередко ввозят продукцию, срок годности которой заканчивается или качество которой сомнительно, - сетует владелец одной из местных компаний Дастан Омуралиев.

- А потом мы удивляемся, почему народ травится. Было бы хорошо рассмотреть возможность создания органа, подобного Роспотребнадзору. Такая госструктура могла бы установить единые правила для игроков рынка для защиты прав потребителей, сокращения серого импорта и пополнения бюджета. Строже по отношению к импортерам должна быть и Государственная налоговая служба, которая обязана отслеживать и пресекать нарушения при маркировке товаров.

Прямая речь

Сооронбай Жээнбеков, президент КР



Нам очень важно развивать экспортоориентированные производства. На среднесрочный период мы определили в качестве приоритетных направлений швейную отрасль и переработку мяса, молока, плодоовощной продукции. Основная проблема - недостаток дешевых долгосрочных средств для экспортного производства. Есть необходимость в создании специального финансового института по финансированию экспортных операций.