По данным официальных источников, всего на рассмотрение совета выносилось более двух десятков предложений. Совет одобрил наиболее перспективные. Их, как предполагается, госструктуры будут продвигать на различных инвестиционных площадках в первую очередь. Пока же на каждую из отобранных заявок начнется разработка технико-экономического обоснования.
- Заявки, одобренные советом, охватывают Джалал-Абадскую, Чуйскую, Нарынскую и Иссык-Кульскую области, - уточняют в минэкономики КР. Четыре инвестиционных проекта предусматривают создание в регионах республики реальных производственных мощностей. Речь идет, в том числе, о новых для Киргизии отраслях - сборке электромобилей и выпуске счетчиков воды. Совет также утвердил проекты по выпуску стеклянной тары (банки и бутылки) и йодированной соли, строительству и развитию спортивно-оздоровительного комплекса на берегу Иссык-Куля.
Разработкой ТЭО перспективных проектов займется местная консалтинговая компания при технической поддержке международной программы, финансируемой Россией.
В Киргизии подобная практика отбора и сопровождения инвестиционных проектов применяется впервые. Создать же такую систему в республике решили несколько лет назад, чтобы привлекать капиталовложения прежде всего в те сферы, которые наиболее важны для страны в целом и для регионов в частности.
Совет, рассматривающий деловые инициативы с мест, действует при Фонде подготовки проектов устойчивого развития (ФППУР), который и сам является в Киргизии молодой структурой. Он был создан при минэкономики республики чуть более года назад. Фонд стал, по сути, результатом сопряжения правительственной программы и проекта ПРООН, который реализуется в КР благодаря финансированию правительства России.
Последний задумывался для выявления перспективных проектов на местах и поддержки таких инициатив вплоть до разработки ТЭО и экспертного сопровождения - до получения финансирования. Иными словами, с помощью средств, выделяемых РФ, международная организация пытается создать в Киргизии условия для роста производства и уровня жизни.
Изначально предполагалось, что ФППУР будет помогать продвигать проекты, которые в первую очередь ориентируются на требования Российско-Киргизского фонда развития (РКФР). РКФР, напомним, действует в республике уже несколько лет и был создан при финансовой поддержке РФ для укрепления двустороннего сотрудничества, модернизации местной экономики и ее адаптации к евразийскому интеграционному проекту. Фонд развития предоставляет местным предпринимателям финансирование на льготных условиях.
Экспертная поддержка и готовые ТЭО, как надеются в минэкономики, помогут деловым кругам из регионов республики заинтересовать не только РКФР, но и другие финансовые институты, а также крупные иностранные компании.
Впрочем, в привлечении средств, как оказалось, в Киргизии остро нуждаются не только проектируемые, но и уже действующие промышленные предприятия. Правительство республики, к примеру, в последние недели озаботилось спасением Майлуу-Сууйского электролампового завода, который оказался на грани банкротства. Его продукция в основном идет на экспорт - в страны ближнего зарубежья, но из-за высокой конкуренции спрос на нее значительно снизился. Чтобы сохранить завод, на нем предлагается наладить выпуск стеклотары. Необходимое оборудование оценивается в 300 миллионов сомов, а таких средств у предприятия нет.
В правительстве Киргизии допускают, что в случае, если заводом не заинтересуется частный инвестор, придется изыскивать финансирование из иных источников. Не исключено, что спасать предприятие придется с помощью механизмов государственно-частного партнерства.