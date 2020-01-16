Шесть деловых инициатив, которым в Киргизии окажут поддержку на государственном уровне, отобрал Совет по формированию списка приоритетных инвестиционных проектов при министерстве экономики КР. Заявки поступали из регионов страны и касались развития реального сектора на местах.

По данным официальных источников, всего на рассмотрение совета выносилось более двух десятков предложений. Совет одобрил наиболее перспективные. Их, как предполагается, госструктуры будут продвигать на различных инвестиционных площадках в первую очередь. Пока же на каждую из отобранных заявок начнется разработка технико-экономического обоснования.

- Заявки, одобренные советом, охватывают Джалал-Абадскую, Чуйскую, Нарынскую и Иссык-Кульскую области, - уточняют в минэкономики КР. Четыре инвестиционных проекта предусматривают создание в регионах республики реальных производственных мощностей. Речь идет, в том числе, о новых для Киргизии отраслях - сборке электромобилей и выпуске счетчиков воды. Совет также утвердил проекты по выпуску стеклянной тары (банки и бутылки) и йодированной соли, строительству и развитию спортивно-оздоровительного комплекса на берегу Иссык-Куля.

Разработкой ТЭО перспективных проектов займется местная консалтинговая компания при технической поддержке международной программы, финансируемой Россией.

В Киргизии подобная практика отбора и сопровождения инвестиционных проектов применяется впервые. Создать же такую систему в республике решили несколько лет назад, чтобы привлекать капиталовложения прежде всего в те сферы, которые наиболее важны для страны в целом и для регионов в частности.

Совет, рассматривающий деловые инициативы с мест, действует при Фонде подготовки проектов устойчивого развития (ФППУР), который и сам является в Киргизии молодой структурой. Он был создан при минэкономики республики чуть более года назад. Фонд стал, по сути, результатом сопряжения правительственной программы и проекта ПРООН, который реализуется в КР благодаря финансированию правительства России.

Последний задумывался для выявления перспективных проектов на местах и поддержки таких инициатив вплоть до разработки ТЭО и экспертного сопровождения - до получения финансирования. Иными словами, с помощью средств, выделяемых РФ, международная организация пытается создать в Киргизии условия для роста производства и уровня жизни.

Изначально предполагалось, что ФППУР будет помогать продвигать проекты, которые в первую очередь ориентируются на требования Российско-Киргизского фонда развития (РКФР). РКФР, напомним, действует в республике уже несколько лет и был создан при финансовой поддержке РФ для укрепления двустороннего сотрудничества, модернизации местной экономики и ее адаптации к евразийскому интеграционному проекту. Фонд развития предоставляет местным предпринимателям финансирование на льготных условиях.

Экспертная поддержка и готовые ТЭО, как надеются в минэкономики, помогут деловым кругам из регионов республики заинтересовать не только РКФР, но и другие финансовые институты, а также крупные иностранные компании.

Впрочем, в привлечении средств, как оказалось, в Киргизии остро нуждаются не только проектируемые, но и уже действующие промышленные предприятия. Правительство республики, к примеру, в последние недели озаботилось спасением Майлуу-Сууйского электролампового завода, который оказался на грани банкротства. Его продукция в основном идет на экспорт - в страны ближнего зарубежья, но из-за высокой конкуренции спрос на нее значительно снизился. Чтобы сохранить завод, на нем предлагается наладить выпуск стеклотары. Необходимое оборудование оценивается в 300 миллионов сомов, а таких средств у предприятия нет.

В правительстве Киргизии допускают, что в случае, если заводом не заинтересуется частный инвестор, придется изыскивать финансирование из иных источников. Не исключено, что спасать предприятие придется с помощью механизмов государственно-частного партнерства.