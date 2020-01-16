Группа депутатов парламента Киргизии вынесла на общественное обсуждение законопроект "О запрете азартных сделок". В случае одобрения нормативно-правового акта в республике будет полностью запрещена деятельность так называемых финансовых брокеров, предлагающих заработать на разнице цен.

После закрытия в КР в 2012 году казино, а затем и букмекерских контор освободившуюся нишу заняли заведения, в которых киргизстанцы, как уверяют в рекламных роликах, могут многократно приумножить свои капиталы, играя на разнице цен на различные товары или на курсах валют.

- Это те же казино, - полагает депутат парламента КР, один из авторов упомянутого законопроекта Дастан Бекешев, - Единственное отличие в том, что в игорных домах есть реальные столы для покера, рулетка, карты. А здесь ставки делают в виртуальном пространстве. Фактически это азартные сделки, основанные на риске. Их суть, что бы ни говорили, сводится к угадыванию, какой будет стоимость какого-либо товара или доллара по отношению, например, к евро через определенное время. И эти игры становятся все более популярными, особенно среди молодежи, что не может не вызывать беспокойства.

Парламентарии предлагают запретить не только привлечение к участию в азартных играх или сделках, но и обучение подобному способу "заработка", а также оказание финансовых консультаций по вопросам ставок.

Как выяснилось, деятельность таких заведений в Киргизии никем не контролируется.

- В законе "О рынке ценных бумаг" есть понятие "опционы", базой для которых являются реальные активы, - пояснил заместитель председателя Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при правительстве Мыктыбек Абиров. - Что касается бинарных опционов, о которых идет речь на рекламных вывесках, то они под это определение не подпадают. Также отсутствуют в законодательстве и те самые "финансовые брокеры". В стране может осуществляться лицензированная брокерская деятельность, есть более 20 соответствующих компаний, которые работают c ценными бумагами.

По мнению Госфиннадзора, ввести запрет необходимо, так как в республике может образоваться устойчивый внебиржевой рынок, следовательно возрастет риск бесконтрольного распространения азартных сделок, не подкрепленных базовыми активами.

В то же время независимые республиканские эксперты в сфере финансов уверены, что депутатская инициатива вряд ли сможет изменить ситуацию. По их мнению, властям лучше задуматься над тем, чтобы взять деятельность подобных заведений под контроль. От этого выиграет, к примеру, бюджет республики.

- Посмотрите, сколько получала госказна от легальной деятельности казино, - говорит экономист Анвар Сакеев. - Главной причиной, по которой их запретили, было негативное влияние на общество. И что в итоге получилось? Бюджет Киргизии лишился источника хороших поступлений, а игроманы утоляют свою страсть в "подполье". С финансовыми брокерами произойдет та же история.

Кстати сказать, организация или содержание притона, тотализатора, букмекерской конторы для проведения азартных игр, а равно, как сказано в Уголовном кодексе КР, проведение азартных игр с использованием игорного оборудования либо компьютерных, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, наказываются штрафом VI категории (от 260 до 300 тысяч сомов) или лишением свободы на срок до пяти лет.

Однако, по данным Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП), за все время к ответственности удалось привлечь с десяток рядовых сотрудников, истинные же владельцы подпольных игорных заведений остаются вне досягаемости правоохранительных органов.

Не так давно, к примеру, ГСБЭП выявила факт незаконной игорной деятельности в Джалал-Абаде. Компьютерный клуб располагался напротив мэрии города. Оперативники установили, что в нем организуют и проводят азартные игры с применением специальных программ. Была проведена спецоперация, возбуждено уголовное дело, фигурантов которого - задержанных на месте сотрудников - приговорили к выплате штрафа.

- Истинные хозяева таких точек не несут никакого наказания. В итоге подпольное заведение просто меняет адрес и продолжает работать, - говорит глава кризисного центра "Сезим" Бубусара Рыскулова.

По словам депутата Дастана Бекешева, во время подготовки законопроекта была проведена аналитическая работа, в ходе которой выяснилось, что большинство юридических лиц, являющихся владельцами финансовых брокеров в КР, зарегистрировано в офшорах.

В случае одобрения законопроекта в Киргизии организация азартных сделок будет наказываться штрафом в размере одного миллиона сомов или лишением свободы на срок до трех лет.

