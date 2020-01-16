В Киргизии резко выросли цены на сено. Стоимость одного тюка уже превышает 300 сомов.Данный факт вызвал удивление у республиканских животноводов, так как в конце 2019-го министерство сельского хозяйства КР сообщило, что "в целом по стране заготовлено 3, 787 миллиона тонн различных кормов, из которых около трех миллионов - сено". Это, по официальным данным, больше, чем в 2018-м, почти на 200 тысяч тонн. Следовательно, дефицита быть не должно. Однако увы...

- У меня три коровы, оставлю только одну, других либо продам, либо зарежу, ведь прокормить их не хватит никаких денег, - рассказал корреспонденту "РГ" житель села Ново-Покровка Алексей Давыдов. - 300 сомов за тюк сена, и это зимой. А что весной будет, когда запасы кормов обычно заканчиваются? Зимой в день корова съедает до двух тюков сена. В целом стойловый период длится почти полгода. Вот и посчитайте, сколько нужно средств, чтобы прокормить только одно животное.

В минсельхозе, в свою очередь, обвиняют в случившемся перекупщиков, которые массово скупают местное сено и увозят его в приграничные районы Казахстана для реализации. В ведомстве признают, что повлиять на этот процесс они не могут, так как фермерские хозяйства и земля находятся в частной собственности, и, следовательно, диктовать их владельцам, что делать, чиновники права не имеют. В министерстве могут только призывать людей не паниковать.

В 2014 году аналогичная ситуация в республике уже была. Тогда правительство запретило вывоз местного сена за рубеж. Таким образом рост цен удалось сдержать. Насколько известно, пока в кабинете министров не планируют прибегать к такой мере.

По словам министра сельского хозяйства КР Эркинбека Чодуева, проблем с обеспечением сеном в стране не должно быть. В 2019-м в Киргизии посеяно почти на 70 тысяч гектаров больше кормовых культур по сравнению с прошлым годом. Это дает дополнительные 200 тысяч тонн сена. Кроме того, нужно учесть отходы бобовых культур, к примеру солому фасоли и гороха, которая богата белком и имеет большую калорийность. Ее запас в целом по республике достигает 200-300 тысяч тонн.

Однако официальные цифры не вселяют в фермеров оптимизма.

- Я занимаюсь перепродажей кормов уже лет 20, - рассказал перекупщик Кенеш Абибов. - Мы сами покупаем сено и зерно у фермеров с полей. В этом году цены очень высокие. Но, что интересно, купить продукцию не у кого. Раньше я работал с несколькими фермерскими хозяйствами. Поехал в этом году к ним, а они сказали, что все уже продали в Казахстан.

Эксперты тем временем всерьез опасаются скорого повышения цен на мясомолочные продукты в стране.

Между тем



В 2019 году фермеры Киргизии получили от государства более пяти миллиардов сомов в виде льготных кредитов. По данным минфина КР, на развитие растениеводства выдано 1, 156, животноводства - 2,614, переработки сельхозпродукции - 1,347 миллиарда сомов. Средства предоставлялись под шесть - восемь процентов годовых субъектам предпринимательства и физическим лицам.