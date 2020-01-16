В Москве повторился температурный рекорд почти вековой давности

Утром 16 января воздух в Москве прогрелся до 3,1 градуса тепла - это абсолютный максимум, который до этого регистрировался в столице только один раз в 1925 году. Таким образом, в городе повторен температурный рекорд почти вековой давности.

Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ. Повторение рекорда зафиксировали на главной городской метеостанции на ВДНХ. Аномально теплую погоду в столице обеспечивает активный западно-восточный перенос воздушных масс, добавили метеорологи.

Близка к рекордной и погода в целом за первую половину календарной зимы в Москве. В Гидрометцентре отмечают, что норма средней температуры с 1 декабря по 15 января составляет минус 6,8 градуса, а сейчас она равна плюс 0,6 градуса. Впрочем, начало зимы 2006-2007 годов было еще теплее - тогда этот показатель составил плюс 1,5 градуса.

В те годы и декабрь, и январь были рекордно теплыми за всю историю метеорологических наблюдений в Москве, напомнили синоптики.