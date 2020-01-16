В России начал продаваться "неубиваемый" смартфон за 70 тысяч рублей

Компания Mobile Inform Group презентовала новый смартфон линейки MIG - модель S6. Устройство позиционируется как "современный промышленный смартфон для самых суровых условий эксплуатации".

Фото: Mobile Inform Group

Благодаря прочному корпусу аппарат выдерживает падение с высоты до 1,2 метра, имеет класс водо- и пылезащиты IP67, работает при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 60 градусов. Шестидюймовый дисплей является ударопрочным и имеет повышенную читаемость на солнце, утверждает производитель.

Аппарат работает под управлением Android 9 с возможностью дальнейшего обновления, оснащается процессором Snapdragon 450 или 632, а также памятью в комплектациях 3/32 и 6/64 Гб. Разрешение основной камеры составляет 13 Мп, фронтальной - 5 Мп.

В MIG S6 предусмотрен слот для двух SIM-карт, аккумулятор на 5000 мАч, а также NFC и внешний порт Pogo pin для подключения периферийных устройств (сканера отпечатка пальца, сканера штрих-кодов и так далее). Поддерживается беспроводная зарядка.

Стоимость защищенного смартфона составляет 69419 рублей.

Похожую модель недавно представила компания Samsung - аппарат Galaxy XCover Pro также выполнен в удароустойчивом корпусе, имеет порт Pogo pin, устойчив к падению, вибрациям и температурным перепадам, имеет съемный аккумулятор емкостью 4050 мАч и может использоваться в качестве беспроводного терминала для приема платежей. Цену на свой смартфон Samsung пока не называет.