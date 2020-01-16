На 20 процентов за пять лет, по данным минздрава, выросло число детских психических расстройств и на 70 процентов - ЧП в школах.

- Школа перестала быть местом психологической безопасности, - говорит главный внештатный детский психиатр Минздрава России, заместитель гендиректора НЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Алексей Макушкин. - С одной стороны, это результат того, что за 20 лет она давала образовательные услуги и не занималась воспитанием, с другой, это реакция отставания детской психики на перемены в обществе.

Как итог три проблемы - рост инвалидизации, рост патологий и агрессии в школе - определяют главную проблему - сбережения психического здоровья детей.

- Наша стратегия - работать не "пожарниками", - заметил Макушкин, - а заниматься профилактикой.

На этом пути экспертиза минздрава настояла на возвращении обязательного психиатрического обследования школьников, но инициатива родила две проблемы. Кадровую - в стране на 25 000 человек приходится один психиатр. И "человеческий фактор" - отношение к психиатрии как к "карательной медицине". В ряде регионов родители не разрешают детям проходить психиатрическое обследование в школах. Есть прецеденты, когда подростки, достигшие 15 лет - порог добровольного согласия на обследование, согласия не дают, зная, что у них есть наркотический "след".

Первая проблема решаема. Растет число выпускников медицинских вузов, выбравших специальность "детский психиатр", хотя они нередко остаются без работы - нет штата. За 2019 год около 600 тысяч детей из отдаленных регионов, благодаря цифровой медицине и дистанционному обследованию, прошли осмотр, а 150 человек получили необходимое лечение. Вторая проблема - "человеческого фактора" - обретает комплексные черты. Инициатива экспертов депутатов и сенаторов ввести должность школьного психиатра и включить его услуги в систему ОМС остается подвешенной. Минздрав не против, но должность включать в ОМС отказывается. Родители просят повысить возраст согласия на психиатрическое обследование с 15 до 18 лет, но часто против должности психиатра в школах.

На 25000 человек в стране приходится один психиатр

- Нужно работать с общественным сознанием, - убежден ведущий научный сотрудник Центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Алексей Надеждин. - Получилось же добиться снижения на 77 процентов потребления психотропных веществ подростками? Это результат и школьного тестирования, и антиалкогольной пропаганды, и в целом оздоровления общества. Другое дело, что появляются новые вызовы. Например, "дизайнерские" наркотики, красиво названные "конфетой" или "жевательной резинкой". Определить их вред нетрудно, но нужно согласие общества на затратные исследования.

Оба эксперта убеждены, что если не заниматься профилактикой, нас ждет "синдром зависимостей", когда психику будут расшатывать компьютерное переутомление, нервные стрессы и меняющаяся мода на "дизайнерские" допинги.