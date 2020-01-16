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16.01.2020 09:25
Рубрика: В мире

В Сети появилась аудиозапись нелестных высказываний Гончарука о Зеленском

Текст: Диана Ковалева

В YouTube появилась аудиозапись якобы с совещания по курсу гривны, на котором предположительно премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте страны Владимире Зеленском.

Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST
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Видео с соответствующей записью появилось в интернете под названием "История, как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, (глава Нацбанка, - прим. "РГ") Яков Смолий, (замглавы НБУ) Екатерина Рожкова, (заместитель руководителя офиса президента Украины) Юлия Ковалив собирались на совещание к "тупому президенту" Зеленскому". Оно было опубликовано на Youtube-канале "Как обмануть президента", который был создан в среду, 15 января.

Беседа произошла якобы 16 декабря 2019 года, когда Гончарук накануне встречи с Зеленским предположительно попросил помочь ему объяснить президенту, что происходит с курсом доллара, почему он укрепляется и есть ли "дыра в бюджете" в 50 миллиардов гривен.

"У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов. Есть платежный баланс. А они насильно укрепили. Он ищет ответ на этот вопрос. А у него нет ответа на этот вопрос", - говорит на записи голос, который приписывается Гончаруку.

Он также якобы рассказывает другим министрам, что именно нужно объяснять президенту, а сам отмечает, что в экономике является полным "профаном" и напоминает о своем юридическом образовании. При этом он отмечает, что знает о существовании двух экономических теорий: монетарной и кейнсианской.

По словам пресс-службы кабинета министров Украины, она не имеет данных о подлинности записи на ролике. В своем заявлении служба также отметила, что информация об отставке Гончарука не соответствует действительности.

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