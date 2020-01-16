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16.01.2020 03:24
Рубрика: В мире

В Сирии правительственные войска освободили два поселка на востоке Идлиба

После ожесточенных боев с террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) военнослужащие сирийской армии заняли в четверг два населенных пункта на востоке провинции Идлиб. Речь идет о поселках Абу-Джариф и Телль-Хатра.

Около тысячи беженцев покинули за сутки идлибскую зону деэскалации

Правительственные войска возобновили наступательную операцию в этом районе после того, как бандформирования сорвали договоренности о прекращении огня, достигнутые пять дней назад, пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение радиостанции Sham FM.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, в идлибской зоне деэскалации незаконные вооруженные формирования не прекращают обстрелы позиций вооруженных сил САР и мирных населенных пунктов, провоцируя сирийские войска на ответные действия. Так, в ночь с 14 на 15 января три отряда боевиков численностью до 50 человек при поддержке автомобилей с крупнокалиберными пулеметами предприняли атаку на позиции правительственных войск в направлении трех населенных пунктов. Однако их удалось остановить.

Всего за минувшие сутки зафиксировано 38 обстрелов со стороны вооруженных группировок. Атакам подверглись 26 населенных пунктов в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама.

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