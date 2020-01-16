Папа Римский Франциск назначил 66-летнюю Франческу Ди Джованни заместителем секретаря по связям с государствами в Ватикане, то есть фактически заместителем министра иностранных дел. Впервые в истории католической церкви женщина заняла такой высокий пост. Ей поручено руководить направлением многосторонних отношений. По словам Ди Джованни, которую цитирует Радио Ватикана, "это знак внимания Папы к роли женщин в Церкви и в обществе".

Напомним, что Ватикан - это не только резиденция высшего духовенства Римско-католической церкви, но и государство. Высшее должностное лицо при Святом престоле, которое отвечает за политическую и дипломатическую деятельность, возглавляет всю папскую администрацию и таким образом может считаться премьер-министром Ватикана, - это госсекретарь, который может быть только высокопоставленным иерархом католической церкви, как правило - кардиналом. Кроме того, Ватикан - это место проживания четырехсот ватиканских граждан, из которых примерно сто не являются священнослужителями.

Переступая через белые камни на внешнем периметре площади Святого Петра, мы пересекаем государственную границу, которая отделяет маленькое теократическое государство от окружающей Италии. Здесь в качестве государственного языка используется латынь, и надписи на ней можно увидеть даже в местных банкоматах. Гражданство Ватикана не передается по наследству и не дается по факту рождения на его территории, тем более что это - единственное в мире государство с нулевой рождаемостью. Гражданами Ватикана могут быть только служащие Святого престола, и паспорт под номером один принадлежит действующему Папе Римскому. Женщин среди граждан этого государства традиционно меньше десяти процентов. Как правило, это жены ватиканских служащих, состоящие в освященном католической церковью браке, их дочери, проживающие с родителями, педагоги, переводчицы. Они утрачивают гражданство в тот момент, когда заканчиваются их трудовые отношения со Святым Престолом или с работающим на него супругом. Разводы в Ватикане - редкость, но местные жители припоминают случай, когда жена одного из швейцарских гвардейцев изменила ему с другим швейцарским гвардейцем. Всем троим пришлось покинуть Ватикан. По данным польской Gazeta Wyborcza за 2013 год, несколько лет назад в Ватикане жили около тридцати представительниц слабого пола, из которых две происходили из Южной Америки, две - из Польши, три - из Швейцарии, а остальные - из Италии. Но традиционно большинство женщин в маленьком государстве все же итальянки. В местной службе здравоохранения есть один гинеколог, есть фитнес-клуб, кроме того, проживающие за ватиканскими стенами служащие имеют доступ к беспошлинному магазину с товарами от лучших мировых брендов, и складу мебели, бывшей в употреблении у высокопоставленных церковных иерархов, поэтому ватиканским женщинам не нужно слишком часто выходить "за рубеж". Но у жизни в ватиканских стенах есть свои ограничения. Во-первых, существует определенный дресс-код: местная жительница может разгуливать по Риму в наряде с открытыми плечами, декольте, и в короткой юбке, но перед возвращением домой придется переодеться во что-то более скромное. Во-вторых, ворота государства закрываются в полночь, и, чтобы попасть домой, придется звонить охране и сообщать свои имена.

Итальянская писательница Ориана Фаллачи когда-то назвала Ватикан "мужским террариумом". Но в последние годы число представительниц женского пола, в том числе среди сотрудников папской администрации, неуклонно растет. Известно, что советником и редактором речей и статей Папы Бенедикта была его экономка Ингрид Стампа. В 2012 году мирянка была назначена на должность заместителя министра Папского совета по вопросам справедливости и мира. И Папа Франциск несколько лет назад назначил нескольких женщин в Международную теологическую комиссию, которая помогает Ватикану рассматривать доктринальные вопросы. Также во время его понтификата женщина впервые возглавила Ватиканские музеи. Но до сих пор никто не мог представить, что женщина может занять столь высокую должность в Государственном секретариате.

Ди Джованни родилась в 1953 году в Палермо, получила юридическое образование, и с 1993 года работает в Ватикане. Она трудилась в Отделе по связям с государствами, занимаясь, в частности, вопросами, связанными с международными соглашениями по миграции, международному гуманитарному праву, коммуникациям, частному международному праву, положению женщин, интеллектуальной собственности и туризма.