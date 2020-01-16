ВВС Израиля нанесли удары по целям ХАМАС в ответ на обстрел из Газы

Истребители Израиля атаковали в среду ряд целей палестинского движения ХАМАС. По данным пресс-службы израильской армии, удары были нанесены в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа.

Уточняется, что среди целей, которые подверглись атаке, были мастерская по производству оружия, а также военный комплекс, пишет РИА Новости. О пострадавших информации нет.

Ранее израильские военные распространили сообщение о том, что засекли запуск четырех снарядов из сектора Газа в сторону территории Израиля. Два из них перехвачены были системой ПРО "Железный купол".