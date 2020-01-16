Высокоскоростные поезда перевезли почти 40 миллионов пассажиров за 10 лет

Поезд "Сапсан", курсирующий между Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом, а с ним и вся система высокоскоростного и скоростного движения в России в декабре 2019 года отметили 10-летний юбилей.

17 декабря 2009 года "Сапсан" отправился в дебютный "полет", и сегодня этот день железнодорожники отмечают как "день высоких скоростей". За десять лет "Сапсаны" перевезли 39,9 миллиона пассажиров.

Курсирующие сейчас на маршрутах Москва - Санкт-Петербург и Санкт-Петербург - Нижний Новгород 16 высокоскоростных поездов в 10-вагонном исполнении развивают скорость до 250 километров в час. При этом российским "Сапсанам" не страшны экстремальные погодные условия. Их узлы и агрегаты рассчитаны на эксплуатацию при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов. А российская система безопасности гарантирует максимальный уровень надежности.

К июню 2023 года пассажирский комплекс железных дорог России пополнит еще 13 высокоскоростных составов по десять вагонов. Договоренности на их поставку были заключены летом 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме. При этом немецкие партнеры из группы "Сименс" обеспечат техобслуживание и ремонт этого подвижного состава в течение всего срока службы, рассчитанного на 30 лет.

Крупнейший для пассажирского комплекса РЖД договор практически стал признанием постоянно растущего спроса на перевозку в скоростных поездах. В 2018 году, например, их средняя населенность превысила 92 процента, а в пиковые периоды и вовсе достигала 110 процентов с учетом промежуточных остановок. 30 апреля 2018 года поезд "Сапсан" поставил рекорд по числу перевезенных пассажиров в скоростном движении: 20787 человек за день. В среднем же в сутки "Сапсаны" перевозят около 15 тысяч пассажиров.

Как отмечают в РЖД, покупка новой партии поездов поможет не только ликвидировать наблюдаемый дефицит мест и увеличить объем перевозок поездами "Сапсан", но и удовлетворить постоянно растущий спрос без существенного изменения графика движения. На направлении Москва - Санкт-Петербург количество рейсов будет увеличено с 15 до 18 пар ежесуточно, из них 9 пар - сдвоенных. Между Москвой и Нижним Новгородом число рейсов планируется увеличить с 1 до 3 пар в сутки.

Развитие высокоскоростного движения имеет очевидные плюсы не только непосредственно для пассажиров "шустрых" поездов, для которых снижается проведенное в пути время, но и жителей прилегающих регионов, да и всей экономики страны. Так, например, вдоль будущей ВСМ Москва - Нижний Новгород - Казань, согласно расчетам экспертов, может быть построено 1,5 миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости и 6 миллионов - жилой. Уже сегодня в Нижегородской области планируется создать целую сеть новых транспортно-пересадочных узлов. Свой тренд на мобильность так же задает "экономика впечатлений", постоянно генерирующая все больший туристический поток.

С чисто транспортной точки зрения, уверен замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов, мультипликативный эффект заключается в разработке отечественных технологий и продуктов, которые появляются благодаря увеличению скорости поездов. Плюс развитие мультимодальных перевозок, когда пассажиры добираются, например, до крупной узловой станции (хаба), а дальше пересаживаются на высокоскоростной поезд: и все по одному билету. До тех населенных пунктов, до которых раньше сутки ехали, теперь можно добраться за несколько часов.

Например, из Великого Новгорода или Петрозаводска "Ласточкой" "долететь" до Санкт-Петербурга, потом 15 минут по городу на метро и далее на "Аллегро" в Финляндию. В итоге всего 7 часов до Хельсинки с прохождением таможенных и пограничных процедур прямо в поезде. "То есть высокоскоростной поезд у нас становится основой, "хребтом", к которому примыкают "ребра" из поперечных маршрутов, включая межрегиональные и пригородные", - резюмировал Дмитрий Пегов.