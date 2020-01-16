Выставка "Книжные черви" продлится в Петербурге до 19 февраля

"Книжные черви. Чтение как образ жизни", Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург, до 19 февраля

Артефакты на выставке рассказывают, до какой степени может простираться любовь к книге. И библиофильство способно на безумства. Фото: Ирина Морозова

В библиотеке эту выставку уже назвали "самой провокативной из всех". Вот слоганы, определяющие тематические разделы: "Как украсть книгу", "Как любить книгу", "Как расчленить книгу"… Но разумеется, здесь - не руководства к действию, а рассказы о том, до какой степени может простираться любовь к книге. Библиофильство, как любая страсть, способно на безумства, в том числе - на кровавые преступления. Известный историк культуры и юрист Иштван Рат-Вег описывает историю библиофила, который ради покупки книг влез в огромные долги. У него был вариант - продать свои раритеты и расплатиться с долгами. Однако он предпочел убить кредитора.

Известна история петербургского библиофила Щапова, который владел редкостным экземпляром "Путешествия из Петербурга в Москву" Радищева. Переиздать факсимиле задумал известный книгоиздатель Суворин. Он с большим трудом выпросил у Щапова драгоценный экземпляр, однако наборщики суворинской типографии испортили книгу, разобрав ее на страницы. Суворин долго искал аналогичный исторический экземпляр, чтобы вернуть Щапову. И нашел! Но тот, заподозрив неладное, от расстройства умер.

Вообще раздирать книги на части не гнушались даже образованные люди. В XVII-XVIII веках в Европе было за обычай вырезать из книг гравюры, иллюстрации, чтобы украшать ими интерьер. Например, видный археолог Джон Бэгфорд (1657-1716) относился к книгам как истинный варвар: его привлекали только титульные листы. Он их вырезал, объединял по собственному классификатору, снабжал пояснениями и переплетал. Его коллекция составила сто огромных томов, которые ныне хранятся в Британском музее.

Вообще мнение о библиофилах как о тихих, неприметных людях выставка, конечно, способна поколебать. Нет, зритель, конечно, найдет здесь рассказы о великих собирателях книжных коллекций, таких как Николай Соловьев, англичанин Томас Филипс, француз Габриэль Ноде, который скупал книги метражом: приходил в лавки книготорговцев со складным метром и увозил товар экипажами, потом из этих закупок сложилась Национальная библиотека Франции. Но есть тут детективные истории: например, об Алоизе Пихлере (1833-1874), сотруднике Императорской публичной библиотеки, который "прославил" свое имя кражей библиотечных книг. Он был изобличен и пойман с поличным библиотекарем Собольщиковым. Потребовалось 7 огромных возов, чтобы вернуть украденное.

Отдельный раздел выставки посвящен библиотерапии.

- Еще в хранилище папирусов Рамзеса II у входа висела табличка "Лекарство для души", - говорит куратор выставки Мария Зотикова. - Аристофан считал, что чтением книг можно исправлять преступников, а Пифагор был уверен, что душевные болезни отлично лечатся стихами.

С тех пор библиотерапия всегда справедливо воспринималась как величайший инструмент исцеления. Наверное, это единственное средство медицины, в котором самолечение не приносит вреда.