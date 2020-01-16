Выставка "Книжные черви" продлится в Петербурге до 19 февраля

Новости

В Москве поддерживаются все важнейшие тренды развития здравоохранения 19:35
Рада постановила вернуть делегацию Украины в ПАСЕ 19:18
Зась ознакомился с работой Объединенного штаба ОДКБ 19:18
Amazon отказался от сериала по "Темной башне" Стивена Кинга 19:11
В Минске подведены итоги заседание ТКГ по ситуации на востоке Украины 18:48
Toyota вложит 400 млн долларов в летающие электротакси 18:40
Чехия выдаст вид на жительство студентке из РФ, номинированной на "Оскар" 18:34
Ирак не давал разрешение США на возобновление операций 18:13
Путин оценил отношения с Японией 18:12
Начата доследственная проверка аварийной посадки самолета в Домодедово 18:09
В Крыму Росгвардия взяла под охрану бригады скорой помощи 18:08
На Кубани женщине грозит 20 лет за крупную аферу с убийством 18:06
Прототип складного укороченного автомата Калашникова показали на видео 17:40
В Индии испекли рекордный торт длиной в шесть километров 17:39
Михаил Мишустин проведет встречу с Дмитрием Медведевым 17:34
Рада приняла закон, урезающий преподавание на русском языке 17:30
Эксперты выяснили, кто в России чаще всего берет кредиты 17:29
Новороссиец решил продать кошку-"целительницу" за 20 млн рублей 17:28
В одном из детсадов Батайска воспитанникам заклеивали рты скотчем 17:24
В Москве обокрали квартиру командира космического корабля 17:07
Видео: Уилл Смит стал "Ведьмаком" вместо Генри Кавилла 16:58
Матвиенко: Руководство Совфеда 21 января утвердит план реализации Послания президента 16:55
Росавиация начала расследование экстренной посадки самолета в Домодедово 16:51
Зеленский понизил призывной возраст до 18 лет 16:51
Тексты Хараппской цивилизации признали логографическим кодом 16:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
Полезно ли заменять сахар и кофе аналогами
Полезно ли заменять сахар и кофе аналогами
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
16.01.2020 18:41
Рубрика: Культура

Выставка "Книжные черви" продлится в Петербурге до 19 февраля

Текст: Ольга Штраус
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8062)
"Книжные черви. Чтение как образ жизни", Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург, до 19 февраля
Артефакты на выставке рассказывают, до какой степени может простираться любовь к книге. И библиофильство способно на безумства. Фото: Ирина Морозова Артефакты на выставке рассказывают, до какой степени может простираться любовь к книге. И библиофильство способно на безумства. Фото: Ирина Морозова
Артефакты на выставке рассказывают, до какой степени может простираться любовь к книге. И библиофильство способно на безумства. Фото: Ирина Морозова

В библиотеке эту выставку уже назвали "самой провокативной из всех". Вот слоганы, определяющие тематические разделы: "Как украсть книгу", "Как любить книгу", "Как расчленить книгу"… Но разумеется, здесь - не руководства к действию, а рассказы о том, до какой степени может простираться любовь к книге. Библиофильство, как любая страсть, способно на безумства, в том числе - на кровавые преступления. Известный историк культуры и юрист Иштван Рат-Вег описывает историю библиофила, который ради покупки книг влез в огромные долги. У него был вариант - продать свои раритеты и расплатиться с долгами. Однако он предпочел убить кредитора.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Тест "РГ": как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"

Известна история петербургского библиофила Щапова, который владел редкостным экземпляром "Путешествия из Петербурга в Москву" Радищева. Переиздать факсимиле задумал известный книгоиздатель Суворин. Он с большим трудом выпросил у Щапова драгоценный экземпляр, однако наборщики суворинской типографии испортили книгу, разобрав ее на страницы. Суворин долго искал аналогичный исторический экземпляр, чтобы вернуть Щапову. И нашел! Но тот, заподозрив неладное, от расстройства умер.

Вообще раздирать книги на части не гнушались даже образованные люди. В XVII-XVIII веках в Европе было за обычай вырезать из книг гравюры, иллюстрации, чтобы украшать ими интерьер. Например, видный археолог Джон Бэгфорд (1657-1716) относился к книгам как истинный варвар: его привлекали только титульные листы. Он их вырезал, объединял по собственному классификатору, снабжал пояснениями и переплетал. Его коллекция составила сто огромных томов, которые ныне хранятся в Британском музее.

Вообще мнение о библиофилах как о тихих, неприметных людях выставка, конечно, способна поколебать. Нет, зритель, конечно, найдет здесь рассказы о великих собирателях книжных коллекций, таких как Николай Соловьев, англичанин Томас Филипс, француз Габриэль Ноде, который скупал книги метражом: приходил в лавки книготорговцев со складным метром и увозил товар экипажами, потом из этих закупок сложилась Национальная библиотека Франции. Но есть тут детективные истории: например, об Алоизе Пихлере (1833-1874), сотруднике Императорской публичной библиотеки, который "прославил" свое имя кражей библиотечных книг. Он был изобличен и пойман с поличным библиотекарем Собольщиковым. Потребовалось 7 огромных возов, чтобы вернуть украденное.

Швыдкой: Подлинную историю МХАТа оберегали как государственную тайну

Отдельный раздел выставки посвящен библиотерапии.

- Еще в хранилище папирусов Рамзеса II у входа висела табличка "Лекарство для души", - говорит куратор выставки Мария Зотикова. - Аристофан считал, что чтением книг можно исправлять преступников, а Пифагор был уверен, что душевные болезни отлично лечатся стихами.

С тех пор библиотерапия всегда справедливо воспринималась как величайший инструмент исцеления. Наверное, это единственное средство медицины, в котором самолечение не приносит вреда.

Культура Литература Гид-парк

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Путин оценил отношения с Японией
В Коми за взятку задержали министра МВД
Новый посол США в РФ прибыл в Москву
Начата доследственная проверка аварийной посадки самолета в Домодедово