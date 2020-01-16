Одной из главных тем Послания президента Федеральному Собранию стала проблема стагнации реальных доходов населения. Создание условий для их существенного роста Владимир Путин назвал важнейшей задачей, и решать ее будет уже новое правительство. В стране необходимо запустить новый инвестиционный цикл, благодаря которому темпы роста российской экономики опередят мировой уровень; этого показателя необходимо достигнуть уже в 2021 году, заявил глава государства. "Чтобы получить такую динамику, - сказал он, - нужно запустить новый инвестиционный цикл, серьезно нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуры, в развитие промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг". Ежегодный прирост инвестиций, начиная с текущего года, должен составлять не менее 5 процентов. Их долю в ВВП страны необходимо увеличить до 25 процентов в 2024 году. Сегодня этот показатель равен 21 проценту.

Кроме того, президент предложил семьям с доходами ниже прожиточного минимума на человека ежемесячно, начиная 1 января 2020 года, выплачивать пособия на детей от трех до семи лет включительно. Выплаты в 2020 году составят 5,5 тысячи рублей, с 2021 года - в среднем 11 тысяч рублей на ребенка в месяц. Выплачивать материнский капитал (466,6 тысячи рублей) глава государства предложил уже при рождении первого ребенка. Кроме того, он предложил увеличить материнский капитал при рождении второго ребенка на 150 тысяч рублей. По оценке и.о. первого вице-премьера Антона Силуанова, эти меры в 2020 году обойдутся российскому бюджету в 400-450 млрд рублей дополнительно. А по прогнозам минэкономразвития, дополнительный рост реальных располагаемых доходов во втором полугодии составит около 1 процентного пункта и около половины процентного пункта в целом за год.

По мнению руководителя Экономической экспертной группы, члена Экономического совета при президенте РФ Евсея Гурвича, предложенные президентом меры направлены скорее на борьбу с бедностью, чем на ускорение доходов населения в целом. "Выплаты окажут влияние на доходы, - отметил он, - но не такое кардинальное, что не скажется на темпах роста в целом. Это более важно для снижения бедности, так как существенная часть бедного населения - это одинокие матери с несколькими детьми. Меры предположительно могут стимулировать рождаемость. Выплаты повлияют на инфляцию, но она не превысит ориентира ЦБ в 4 процента, так как она сейчас на очень низком уровне. Так что негатива с этой точки зрения не будет".

Вдвое снизить уровень бедности к 2024 году - такую задачу ставил Путин в начале своего нынешнего президентского срока. Почему эта задача трудна, объяснили эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Ее выполнение, по их мнению, усложняется тем, что реальные денежные доходы и потребление падали несколько лет подряд.

Создание условий для роста реальных доходов населения президент назвал важнейшей задачей правительства

Накануне Послания группа депутатов Госдумы выступила с предложением освободить от налога на доходы физлиц тех, чьи доходы менее двух МРОТ. Комментируя эту инициативу, глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил вместо отмены выплаты НДФЛ оказывать бедным помощь субсидиями: "Если говорить об уменьшении налогообложения для очень низких зарплат, то это очень косвенное имеет отношение к бедным, хотя, конечно, любое снижение налогообложения всегда всеми приветствуется. Но в данном случае, если мы говорим о борьбе с бедностью, я бы сегодня видел более эффективными инструментами субсидии по признаку доходности на душу в семье и соответственно выделение по этому признаку соответствующих субсидий".

При всем при том в России сокращается неравенство по зарплатам. По данным Росстата, в 2019 году разрыв между самой низкой и самой высокой уменьшился до 13-кратной величины. В 2013 году это соотношение составляло 15,8 раза, в 2009-м - 14,7. Снижение неравенства в вознаграждении за труд - результат повышения МРОТ, зарплат бюджетников и развития ряда отраслей производства. Эксперты прогнозируют и дальнейшее сближение по зарплатам. Сейчас у 10 процентов наименее оплачиваемых работников зарплата составляет 12,1 тыс. руб. в месяц, у 10 процентов наиболее высокооплачиваемых - 157,2 тыс. руб.

По официальной статистике, сегодня самый высокий разрыв в оплате труда - в рыбоводстве (28,8 раза), научной деятельности (19,3) и информационных технологиях (17,6), самый низкий - в производстве транспортных средств (7,1 раза) и текстильных изделий (7,2). В Москве 10 процентов наиболее высокооплачиваемых работников получают 337,8 тыс. руб., 10 процентов наименее оплачиваемых - 20,6 тыс. руб., и разрыв составляет 16,4 раза. Минимальную зарплату (11,2 тыс. руб.) получают 1,2 процента работников, максимальную (от 500 тыс. руб.) - 0,1. Наибольшие доли работников получают зарплату 33,9-40 тыс. руб. (9,7 процента), 50-60 тыс. руб. (8 процентов) и 60-75 тыс. руб. (7,4 процента). Полюса в оплате труда для государственных и муниципальных предприятий составляют 11,1 тыс. руб. и 116,5 тыс. руб., для частных - 14,2 тыс. руб. и 197,5 тыс. руб.

78 процентов россиян не считают себя бедными людьми. Это называется "субъективная бедность"

По данным ВЦИОМ, экономическим положением в стране сегодня довольны 14 процентов граждан. Больше половины опрошенных (61 процент) характеризуют его как "среднее", четверть - как "плохое". "Средним" экономическое положение в стране считают 52 процента россиян, "очень плохим" - 29 процентов, а 14 процентов полагают, что положение улучшилось.

Что же касается личного материального положения, то 78 процентов граждан не считают себя бедными людьми. Это называется "субъективная бедность".