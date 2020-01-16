WP рассказал о желании Трампа встретиться с Путиным еще до инаугурации

Американский лидер Дональд Трамп намеревался провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным сразу после победы на выборах в США, не дожидаясь инаугурации. Об этом рассказали корреспонденты газеты The Washington Post Филип Ракер и Кэрол Леонниг.

В опубликованном изданием материале говорится, что Трамп прервал собеседование с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря, чтобы уточнить, когда он может встретиться с главой РФ.

Напомним, первая полноформатная встреча двух лидеров состоялась 16 июля в финской столице. Владимир Путин тогда назвал переговоры с Трампом первым шагом в "расчистке завалов" в отношениях России и США. А Дональд Трамп заявил, что отношения стран никогда не были хуже, но после саммита ситуация изменилась.