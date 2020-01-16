Зариф: Иран готов передать тела погибших при крушении Boeing

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил в беседе со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко о готовности Тегерана передать Киеву тела украинцев, погибших при крушении украинского Boeing. Об этом сообщила пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

"Министры иностранных дел Ирана и Украины обсудили по телефону последние события, связанные с катастрофой украинского самолета… Зариф заявил о готовности иранской стороны отправить тела погибших украинских граждан (на родину - прим. "РГ") и привлечь украинских специалистов для расшифровки черных ящиков", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается также, что Пристайко поблагодарил Иран за сотрудничество по всем ключевым вопросам.

Напомним, что Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Среди погибших 176 человек были граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. 11 января Генеральный штаб иранских Вооруженных сил признал, что самолет был сбит иранским расчетом противовоздушной обороны после того, как система распознавания ошибочно приняла борт за крылатую ракету.