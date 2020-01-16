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16.01.2020 16:51
Рубрика: В мире

Зеленский понизил призывной возраст до 18 лет

Текст: Диана Ковалева
Фото: Алексей Никольский/ТАСС Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в 2020 году в армию будут призывать лиц, достигших 18 лет. Об этом сообщается на сайте главы государства.

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"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу", - говорится в указе.

К тому же, согласно документу, весенний призыв будет проходить с апреля по июнь, а осенний - с октября по декабрь.

Напомним, что в прошлом году в армию призывались лица, достигшие 20 лет.

Ранее украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявлял, что правительство страны движется к отмене призыва в армию и формированию профессиональной армии по натовским стандартам.

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