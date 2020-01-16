Зеленский понизил призывной возраст до 18 лет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в 2020 году в армию будут призывать лиц, достигших 18 лет. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу", - говорится в указе.

К тому же, согласно документу, весенний призыв будет проходить с апреля по июнь, а осенний - с октября по декабрь.

Напомним, что в прошлом году в армию призывались лица, достигшие 20 лет.

Ранее украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявлял, что правительство страны движется к отмене призыва в армию и формированию профессиональной армии по натовским стандартам.