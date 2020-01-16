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16.01.2020 18:45
Рубрика: Спорт

Задорный баски-бол

Питерский "Зенит" одолел испанскую "Басконию" и впервые одержал в Евролиге две победы подряд
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8062)
Питерский "Зенит" внес свою посильную лепту в улучшение пока отрицательного для нас баланса встреч между российскими и испанскими командами в рамках Евролиги. В 19-м туре регулярного чемпионата баскетболисты с берегов Невы одолели на своей площадке "Басконию" из Витории - 72:66.
Зенитовец Алекс Ренфро не только сам забивал, но и сделал десять результативных передач. Фото: РИА Новости Зенитовец Алекс Ренфро не только сам забивал, но и сделал десять результативных передач. Фото: РИА Новости
Зенитовец Алекс Ренфро не только сам забивал, но и сделал десять результативных передач. Фото: РИА Новости

К игре с опытным соперником дебютант Евролиги "Зенит" подошел в незавидном статусе аутсайдера. По пять побед в 18 проведенных матчах было также у литовского "Жальгириса" и немецкой "Альбы", но именно питерцы с худшей разницей игровых очков занимали последнее место. Хотя в предыдущем туре команда главного тренера Жоана Пласы сотворила громкую сенсацию, победив на выезде в подмосковных Мытищах претендующие на попадание в плей-офф "Химки" - 83:81.

При равном счете на последней минуте основного времени игроки "Зенита" за короткий отрезок сумели набрать семь очков и в итоге праздновали успех

И вот теперь успех во встрече с "Басконией" позволил нашей третьей по рангу команде впервые одержать в Евролиге две победы подряд. Попутно зенитовцы подправили статистику домашних матчей в официальных соревнованиях этого сезона. Многочисленные болельщики клуба уже устали смотреть на домашние поражения своих любимцев. Ранее в Евролиге "Зенит" в городе на Неве проиграл испанской "Барселоне", греческому "Панатинаикосу", ЦСКА, "Химкам", испанскому "Реалу" (Мадрид), израильскому "Маккаби" (Тель-Авив) и сербской "Црвене Звезд", а в Единой лиге - "Нижнему Новгороду", краснодарскому "Локомотиву-Кубани", пермской "Парме" и опять же "Химкам". Список действительно внушительный, при этом питерцы намного лучше выступают в гостях. Такой вот парадокс.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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На этот раз подопечные Пласы сразу взялись за дело - 12:4 в середине стартовой четверти, двузначное преимущество в начале второй десятиминутки (28:16). Долгие попытки "Басконии" приблизиться к сопернику или даже обогнать его увенчались успехом на 36-й минуте, когда после двух подряд дальних попаданий американца Хенри Пьеррия, в прошлом сезоне выступавшего за казанский УНИКС, гости вышли вперед - 61:60.

К последней минуте основного времени счет был равным (65:65). Броски поляка Матеуша Понитки и литовца Тима Абромайтиса плюс штрафные в исполнении Андрея Зубкова и Уилла Томаса позволили хозяевам за короткий отрезок добиться перевеса в шесть очков.

"Зенит" добился трудной победы без разыгрывающего сборной России Дмитрия Хвостова, который недавно получил травму. Лучшим бомбардиром у победителей стал Томас (19 очков), в активе Понитки 14 баллов за результативность.

- Мы знали характер игроков "Басконии" и помнили, что соперник недавно победил "Барселону". Но мы показали лучшую защиту, удержали их ниже 70 очков, и это означает понимание следующего: оборона может сделать все, - сказал рулевой "Зенита" Жоан Пласа. - Хотя наша 21 потеря - это много, некоторые были невынужденными, возможно, потому что мы торопились.

Где будем смотреть

17 января, пятница, "Матч ТВ"

19.30. ЦСКА - "Баскония" (Испания). Прямая трансляция (с получасовым превью).

20.00. "Зенит" - "Валенсия" (Испания). Прямая трансляция.

Спорт Баскетбол

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