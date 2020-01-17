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17.01.2020 10:39
Рубрика: Общество

Академик Макаров: Борьба с фальсификацией истории - профессиональный долг

Текст: Александр Борисов (Сараево)
В Еврейском музее Боснии и Герцеговины (БиГ) в Сараево открылась выставка "По дорогам Победы" из цикла "Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют". В торжественной церемонии приняли участие посол РФ в БиГ Петр Иванцов, член президиума Российского исторического общества (РИО), исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский, вице-президент Российской академии наук (РАН), директор Института археологии РАН Николай Макаров, а также представители местных властей и ветеранских организаций.
Директор Института археологии РАН Николай Макаров. Фото: Александр Борисов Директор Института археологии РАН Николай Макаров. Фото: Александр Борисов
Директор Института археологии РАН Николай Макаров. Фото: Александр Борисов

Корреспондент "Российской газеты" пообщался на выставке с академиком Макаровым, попросив собеседника рассказать о целях и задачах экспозиции. Вице-президент РАН отметил тот факт, что "борьба с фальсификацией истории - это часть труда историка, наш профессиональный долг". "Задача историка - показать объективную и достоверную картину прошлого. Эта выставка - один из шагов на этом очень сложном пути, - констатировал он. - История Второй мировой войны еще недавно казалась нам очевидной. В нашем сознании существовали оценки и заключения, казавшиеся нам незыблемыми, потому что их разделял весь мир, вся Европа. Сейчас мы видим, что это не так, что снова история является объектом манипуляций. И самый убедительный аргумент для того, чтобы вернуть достоверную картину, вернуть фундаментальные истинные интерпретации, - обратиться к документам. На этой выставке собраны документы, архивные фотографии, которые показывают реалии войны на территории Балкан, решающий вклад Красной армии в освобождение Югославии, боевое содружество, становление отношений между Красной армией и Народно-освободительной армией Югославии, особую атмосферу Победы. Убедительны лица людей, которые встречают наших бойцов, запечатленная на кадрах атмосфера. Все это говорит о том, что их встречали как освободителей, что более убедительно, чем многие надуманные и искаженные суждения, которые нам, к сожалению, приходится слушать во многих странах Восточной Европы. Документы говорят сами за себя".

Фото: РИА Новости
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В своем обращении к присутствующим посол Иванцов выразил уверенность в том, что народы России и Боснии и Герцеговины, лелеющие глубокие традиции антифашизма, вместе продолжат противодействовать фальсификации истории, ревизии итогов Второй мировой войны. "В качестве примера приведу тот факт, что Босния и Герцеговина поддержала инициативу России в ООН и проголосовала за резолюцию о противодействии героизации нацизма. Это очень важный факт, поскольку человеконенавистническая идеология все чаще появляется сегодня", - заявил высокопоставленный дипломат, добавив, что и в 2020 году в БиГ в очередной раз состоится акция "Бессмертный полк".

По словам Могилевского выставка в Сараево оказалась очень востребованной, а местные коллеги-историки разделяют озабоченность России по поводу того, что разные деструктивные силы в Европе сейчас пытаются переписать историю, "сделав из палачей жертв, а из жертв - виноватых".

Экспонат выставки. Фото: Александр Борисов

Между тем выставочная экспозиция, представленная в Еврейском музее Боснии и Герцеговины, наглядно демонстрирует, что вступление Красной армии на территорию других стран было вызвано необходимостью полного разгрома вооруженных сил Германии и не преследовало цели изменить политическое устройство этих государств или нарушить их территориальную целостность. Цель была одна - помочь всем народам в их освободительной борьбе. Об этом с самого начала Великой Отечественной войны официально заявляло советское правительство. Полноправный характер такой цели был признан всеми государствами антигитлеровской коалиции.

Советский солдат пришел в Европу не как мститель, а как воин-освободитель и ценой собственной жизни выполнил священный долг и гуманитарную миссию во имя мира и свободы. Сразу же после освобождения территории Европы от оккупации основной задачей Красной армии и советской военной администрации стало налаживание и обустройство мирной жизни.

К настоящему моменту открытие аналогичных выставок из этой серии уже состоялось в Болгарии, Румынии, Польше, Словакии, а также в Москве. Для каждого европейского государства были подобраны документы, рассказывающие об освобождении именно его территории.

Борьба за сохранение памяти о героях Победы

В этом году отмечается 75-летие Великой Победы, и в России он провозглашен годом памяти и славы. В этой связи президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения ежегодного Послания Федеральному Собранию рассказал, что в стране будет создан крупнейший комплекс архивных документов по Второй мировой войне.

"Для России 9 Мая самый великий и святой праздник. Мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг. И наша память не только дань огромного уважения героическому прошлому - она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство", - сказал Путин, добавив, что "мы обязаны защитить правду о Победе".

Фото: Corbis/Getty Images
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По его мнению, попыткам переиначить историю нужно противопоставить факты. "В России будет создан крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных и для наших граждан, и для всего мира, - заявил российский лидер. - Такая работа - наш долг как страны-победительницы и ответственность перед будущими поколениями".

Комментируя заявление президента РФ, председатель РИО Сергей Нарышкин отметил, что государство обязано использовать всю мощь своих возможностей для защиты исторической памяти, и общественники должны внести свой вклад в данную работу.

"Наши государственные архивы - большое богатство. Там хранится множество материалов, которые проливают свет на те или иные страницы истории, включая спорные, которые сегодня подвергаются ревизии. Это касается периода, который предшествовал началу Второй Мировой войны, ходу военных действий. Здесь государство с его ресурсами, а также общественники играют существенную роль", - констатировал он.

Общество История В мире Европа Босния и Герцеговина Наука и образование РАН Вторая мировая война

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