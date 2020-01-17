Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-БАНКА

Сегодня лицензии Банка России лишился столичный ПФС-БАНК, который занимал в банковской системе России 348 место.

Как сообщается на сайте Банка России, регулятор принял такое решение в связи с тем, что банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

"Кредитная организация не исполняла обязанность по документальному фиксированию операций, подлежащих обязательному контролю, и направлению в законодательно установленный срок сведений о них в уполномоченный орган", - отмечается в сообщении ЦБ. Также ПФС-БАНК проводил сомнительные операции.

Сейчас в банке назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. ПФС-БАНК является участником системы страхования вкладов. Вкладчики могут получить всю интересующую их информацию по телефону Агентства по страхованию вкладов: 8 800 200-08-05.