Баскетбольные "Химки" победили грозный "Реал" в матче Евролиги

Баскетбольная команда "Химки" (Московская область) мощно порадовала своих болельщиков. При переполненных трибунах "Арены Мытищи" подопечные Римаса Куртинайтиса более чем уверенно победили в матче чемпионата Евролиги одного из лидеров турнира - мадридский "Реал" - 102:94.

"Реал" прибыл в Россию на спаренные матчи против наших ведущих клубов с серией из 13 побед подряд в Евролиге. Но ЦСКА во вторник эту победную поступь прервал - 60:55. Казалось бы, "королевский клуб" в образе раненого зверя опасен втройне. Но химчане справились с соперником, причем по ходу встречи преимущество хозяев достигало убийственные для гостей 24 очка - 93:69 на 34-й минуте.

Матч вызвал огромный ажиотаж. Все-таки "Реал" не только один из лидеров Евролиги, но и самая титулованная команда в Старом свете - 10 триумфов в клубных чемпионатах континента. Болельщики на специально предоставленных клубом бесплатных автобусах валом валили на арену и из Химок, и от станции столичного метро "Бабушкинская", да и сами мытищинцы составили значительную часть аудитории. Все-таки "Химки" на международной арене представляют не только свой город, но и весь федеральный субъект Московская область. Среди зрителей хватало медийных персонажей. Например, за игрой с трибун внимательно наблюдали неравнодушный к баскетболу легендарный певец Лев Лещенко и популярный актер Виктор Добронравов, другие известные фигуры из мира культуры и шоу-бизнеса. Все остались максимально довольны, не пришлось даже нервничать.

"Реал" лидировал в счете лишь три стартовые минуты, затем "Химки" полностью владели инициативой, и лишь когда исход матча стал ясен, хозяева спокойно доигрывали последние минуты. Нелишне напомнить, что в первом круге в гостях преимущество мадридцев было огромным - "плюс 28" (104:76). Игроки подмосковного клуба показали, что тот результат на них вовсе не довлел.

В стартовой пятерке Куртинайтис выпустил Алексея Шведа, Вячеслава Зайцева, Девина Букера, Яниса Тимму и Йонаса Жеребко - два россиянина, американец, латвиец и швед по гражданству со славянской фамилией. Жеребко и Швед в первой десятиминутке принесли команде по 6 очков, причем Алексей раздал 5 результативных передач. Дальше разыгрался и Букер, в активе которого перед большим перерывом было 11 очков, а "Химки" вели - 55:44.

Настоящий разгром "Реала" начался в заключительной четверти, когда игроки подмосковной команды набрали 13 безответных очков подряд в течение четырех минут чистого времени. Этот рывок и позволил добиться нокаутирующего максимума - 93:69. Мадридцы увозят из нашей страны два поражения - они явно на это не рассчитывали. Плюс химчане внесли свой вклад в улучшение статистики принципиального противостояния российских и испанских клубов. Если учесть, что в предыдущем туре матч ЦСКА - "Реал" завершился чуть позже встречи "Химки" - "Валенсия", то наши команды одержали три победы подряд ("Зенит" в Питере в среду огорчил "Басконию").

Двузначными показателями результативности у "Химок" отметились сразу шесть баскетболистов - Алексей Швед (21 очко плюс 13 "голевых" передач), Девин Букер (15), Янис Тимма (13), Энтони Гилл (13), Йонас Жеребко (11), Сергей Карасев (10). В составе "Реала" больше всего точных бросков у экс-химчанина Джордана Мики (20 очков), француза Фабьена Козера (17), американца Трея Томпкинса (10) и аргентинца Факундо Кампаццо (10). Хозяевам почти полностью удалось нейтрализовать 220-сантиметрового гиганта из островного африканского государства Кабо-Верде Уолтера Тавареса - лишь четыре очка и всего-то один подбор. Главное, что благодаря победе в 20-м туре "Химки" вернулись в зону попадания в плей-офф, куда выйдут 8 лучших участников Евролиги из 18-ти.

КОММЕНТАРИИ

Алексей Швед, защитник БК "Химки":

- "Реал" - очень сильная команда. Мы сыграли так, как должны были, и победили. Знаем, как "Реал" любит бежать, они играют очень быстро, забивают много трехочковых, поэтому мы старались не дать им выбросить открытые броски. Может быть, под конец расслабились, а в целом проделали отличную работу. Плюс не дали подобрать их большим игрокам. Впереди матч с "Басконией", которую тренирует хорошо знакомый нам Душко Иванович. Мы провели с ним полтора года и знаем, как он любит играть и в нападении, и в защите. Однако о "Басконии" думать пока рано, еще предстоит матч Единой лиги с "Енисеем".

Римас Куртинайтис, главный тренер БК "Химки":

- После нескольких поражений нелегко собраться и сыграть против такой хорошей команды, как мадридский "Реал", и к тому же победить. Отличная работа! В этом сезоне у нас было немало хороших матчей, однако в плане важности, не скрою, мы рассчитывали на победы над "Зенитом" и "Валенсией", потому что играли дома, и это соперники нашего уровня. Что касается матча против "Реала", то и по важности, и по качеству это, пожалуй, одна из наших лучших игр. Не так давно мы еще провели хороший матч против ЦСКА, и эти две встречи я считаю одними из лучших на данный момент. У нас имеются большие проблемы в третьей четверти. Именно в ней случается самая большая "дыра", мы это знаем, говорим об этом на тренировках и собраниях, и сегодня после первой половины мы особенно подчеркнули, что третья четверть - самая главная. Были моменты, когда и мы, и "Реал" забили сложные мячи. Хорошо, что обменялись этими бросками. В принципе, мы контролировали всю игру.

Результаты матчей 20-го тура за 16 января:

"Химки" (Московская область, Россия) - "Реал" (Мадрид, Испания) - 102:94; "Фенербахче" (Стамбул, Турция) - "Барселона" (Испания) - 74:80; "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Милан" (Италия) - 69:63.

Матчи 17 января:

ЦСКА (Москва, Россия) - "Баскония" (Витория, Испания); "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) - "Валенсия" (Испания); "Эфес" (Стамбул, Турция) - АСВЕЛ (Виллербанн, Франция); "Црвена Звезда" (Белград, Сербия) - "Альба" (Берлин, Германия); "Олимпиакос" (Пирей, Греция) - "Бавария" (Мюнхен, Германия); "Панатинаикос" (Афины, Греция) - "Жальгирис" (Каунас, Литва).

Положение команд:

1. "Эфес" - 16 побед - 3 поражения;

2. "Реал" - 15-5;

3-4. "Барселона" - 14-6;

3-4. "Маккаби" - 14-6;

5. ЦСКА - 13-6;

6. "Панатинаикос" - 11-8;

7. "Милан" - 10-10;

8-10. "Химки" - 9-11;

8-10. "Црвена Звезда" - 9-10;

8-10. "Валенсия" - 9-10;

11-12. АСВЕЛ - 8-11;

11-12. "Фенербахче" - 8-12;

13-14. "Олимпиакос" - 7-12;

13-14. "Баскония" - 7-12;

15-18. "Жальгирис" - 6-13;

15-18. "Альба" - 6-13;

15-18. "Бавария" - 6-13;

15-18. "Зенит" - 6-13.