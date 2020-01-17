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17.01.2020 18:13
Рубрика: Власть

Что известно о новом руководителе ФНС Данииле Егорове

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Даниил Вячеславович Егоров родился в 1975 году в Москве.

В 1998 году окончил Московский Российский университет дружбы народов по специальности юриспруденция.

С 2000 по 2001 годы входил в состав комиссии Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предприятиям и гражданам, замещал должность юрисконсультанта, начальника юридического отдела ЗАО "Энеко".

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
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В 2001 году Даниил Егоров перешел на работу в управление Министерства по налогам и сборам (МНС) России. С 2009 по 2010 годы замещал должность замначальника отдела контрольной работы управления Федеральной налоговой службы России по городу Москве. Позже замещал должность начальника отдела рассмотрения споров с физическими лицами, начальника отдела рассмотрения споров с крупнейшими налогоплательщиками, заместителя начальника управления и начальника управления досудебного аудита Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

На посту замруководителя ФНС координировал деятельность контрольного управления, управлений трансфертного ценообразования, камерального и оперативного контроля. Среди прочего курировал работу по анализу и систематизации применяемых налогоплательщиками способов уклонения от налогов, вопросы организации налогового контроля в ходе проведения налоговых проверок крупнейших налогоплательщиков, деятельность по выдаче специальных марок для маркировки табака и табачных изделий, производимых на территории Российской Федерации, вел вопросы контроля и надзора за проведением лотерей.

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