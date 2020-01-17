Даниил Егоров назначен главой Федеральной налоговой службы

Своим первым распоряжением премьер-министр Михаил Мишустин заполнил ставшее вакантным после своего назначения кресло руководителя Федеральной налоговой службы. ФНС возглавил Даниил Егоров, бывший у Мишустина заместителем.

Даниил Егоров родился в 1975 году, окончил Российский университет дружбы народов по специальности "юриспруденция". В налоговые органы пришел работать в 2001 году. В мае 2011 года стал заместителем руководителя ФНС, курировал работу контрольного управления, управлений трансфертного ценообразования, камерального и оперативного контроля.