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17.01.2020 17:32
Рубрика: Власть

Даниил Егоров назначен главой Федеральной налоговой службы

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Своим первым распоряжением премьер-министр Михаил Мишустин заполнил ставшее вакантным после своего назначения кресло руководителя Федеральной налоговой службы. ФНС возглавил Даниил Егоров, бывший у Мишустина заместителем.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Что известно о новом руководителе ФНС Данииле Егорове

Даниил Егоров родился в 1975 году, окончил Российский университет дружбы народов по специальности "юриспруденция". В налоговые органы пришел работать в 2001 году. В мае 2011 года стал заместителем руководителя ФНС, курировал работу контрольного управления, управлений трансфертного ценообразования, камерального и оперативного контроля.

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