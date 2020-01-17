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17.01.2020 14:04
Рубрика: Культура

Обнаружен древнейший арахнид, первым на Земле ступивший на сушу

Текст: Денис Передельский
Фото: Andrew Wendruff / The Ohio State University Фото: Andrew Wendruff / The Ohio State University
Фото: Andrew Wendruff / The Ohio State University

Палеонтологи из Университета штата Огайо (США) описали ранее неизвестный вид скорпиона, который обитал на нашей планете порядка 437 миллионов лет назад. Ученые считают, что это было одно из первых существ на Земле, которое стало много времени проводить на суше.

Краткий отчет об исследовании опубликован на сайте Университета Огайо. Окаменелые останки древнего существа были найдены в штате Висконсин 35 лет назад. Однако изучили их только сейчас, и при помощи современных технологий ученым удалось идентифицировать существо.

Фото: Ashley Poust / San Diego Natural History Museum
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Оказалось, что это скорпион, причем самый древний из известных науке. Возраст окаменелости составляет 437 миллионов лет. Это означает, что обнаруженное доисторическое существо было одним из первых на нашей планете, которое выбралось из воды на сушу. Исследователи считают, что этот скорпион обладал способностью дышать как в океане, так и на поверхности.

Открытие дает новую информацию о том, как животные перешли от жизни в море к жизни полностью на суше. В частности, оказалось, что дыхательная и кровеносная системы древнейшего скорпиона почти идентичны строению современных скорпионов, которые всю свою жизнь проводят исключительно на суше.

Однако эти системы работают аналогично кровеносной и дыхательной системам мечехвостов, которые большую часть жизни проводят в воде, но способны некоторое время проводить и на суше.

Новый вид получил название Parioscorpio venator, что означает "прародитель скорпиона". Он относится к линии арахнидов, которые считаются одними из самых успешных в плане эволюции наземных существ во всей истории Земли.

"Еще более важным является то, что мы определили механизм, с помощью которого животные совершили критический переход от морской среды обитания к наземной среде обитания, - говорит ведущий автор исследования Лорен Бэбкок. - Он дает модель для понимания развития других видов животных, которые совершили аналогичный переход, включая, потенциально, позвоночных животных. Это потрясающее открытие".

Добавим, что до сих пор древнейшим на Земле считался окаменелый скорпион, ранее обнаруженный в Шотландии. Его возраст составляет 434 миллиона лет.

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