Дубль Кучерова не помог "Тампе-Бэй" обыграть "Миннесоту"

Две шайбы Никиты Кучерова не спасли "молний" от поражения в матче протии "Миннесоты".

В регулярном чемпионате НХЛ сыграны очередные матчи. "Тампа-Бэй" проиграла "Миннесоте"-2:3. В составе проигравших дубль на счету российского нападающего Никиты Кучерова. Его партнер по команде защитник Михаил Сергачев отметился голевой передачей.

Для Кучерова эти голы стали 19-м и 20-м в сезоне. Всего на счету лучшего игрока прошлого сезона 52 очка.

Во втором за неделю нью-йоркском дерби "Рейнджерс" с Александром Георгиевым в воротах обыграл Айлендес" с Семеном Варламовым. На счету лидера "рейнджеров" Артемия Панарина голевая передача. Георгиев отразил 38 бросков, а Варламов - 25.

"Оттава" проиграла "Вегасу" - 2:4, несмотря на заброшенную шайбу Владислава Наместникова. Для победителей этот матч стал первым под руководством главного тренера Питера Дебура, сменившего на этом посту Жерара Галлана.

"Флорида" одолела "Лос-Анджелес" - 4:3. Двадцатую шайбу в сезоне забросил российский форвард "пантер" Евгений Дадонов. "Колорадо" переиграл "Сан-Хосе" - 4:0. В составе победителей отличился Валерий Ничушкин, а его партнер Владислав Каменев сделал голевую передачу.