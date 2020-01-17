Эминем выпустил свой одиннадцатый сольный альбом

Американский рэпер Эминем выпустил одиннадцатый сольный альбом Music To Be Murdered By и клип на трек Darkness.

Вдохновением для Music To Be Murdered By послужил выпущенный в 1958 году альбом британского кинорежиссера Альфреда Хичкока Alfred Hitchcock Presents Music To Be Murdered By. Американский рэпер полностью связал новый альбом с именем Хичкока. Это заметно по воссозданной обложке, в которой на месте знаменитого кинорежиссера стоит Эминем, прикладывающей к своей голове топор и револьвер. Услышать голос Хичкока можно также в интерлюдиях между песнями.

В альбом вошли совместные релизы с поп-музыкантом Эдом Шираном, продюсером Андресоном Паком, умершим в декабре 2019 года рэпером Juice WRLD, а также с давним другом Эминема техничным детройтским рэпером Royce da 5"9".

Помимо одиннадцатого альбома американский рэпер выпустил клип на трек Darkness. Лирическая мелодия сопровождается мрачными картинами, где рэпер сидит в темноте и читает свои куплеты об одиночестве. В видео параллельно показываются воссозданные сцены массового убийства на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе. Тогда были убиты 58 человек.

Эминем является одним из самых продаваемых музыкальных артистов в мире. Первый свой альбом он выпустил в 1996 году. Сейчас дискография рэпера представлена 11 альбомами, 4 сборниками, 6 мини-альбомами, 32 синглами, 5 концертами и 1 саундтреком.