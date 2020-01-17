Расшифрован геном гигантского глубоководного кальмара

Команда исследователей из Копенгагенского университета (Дания) сумела найти хорошо сохранившийся образец вымершего гигантского кальмара и секвенировала его геном, подтвердив существование этих морских обитателей в недалеком прошлом и сравнив его с современными видами кальмаров.

Исследование возглавили генетики Рут да Фонсека из Копенгагенского университета и Каролина Альбертин из Морской биологической лаборатории, на сайте которой опубликован краткий отчет. Задачей ученых была расшифровка генома гигантского кальмара, который встречается во многих мифах и легендах, а также фильмах и книгах под названием "кракен".

Например, схвативший моряка кракен описан в романе Жюля Верна "20 000 лье под водой". В 1857 году датский натуралист Япет Стеенструп первым из ученых связал "байки" моряков о кораблях, которые были утащены на дно океана, с реальным существованием гигантского кальмара: беспозвоночного существа с десятью щупальцами, который, как тогда полагали, вырастал до 13 метров и весил более 900 кг.

Спустя 160 лет генетикам удалось доказать, что рассказы о кракене - это не мифы. Более того, гигантские кальмары обитают в океане и сейчас, хотя встречаются крайне редко. Лишь однажды в Японии удалось поймать такое существо, но сохранить его живым рыбаки не смогли. Поэтому их биология остается в значительной степени загадкой.

Однако ученым удалось найти замороженный образец ткани гигантского кальмара, ранее обнаруженного мертвым. Он относился к виду Architeuthis dux, представители которого действительно весят почти тонну. Команда обнаружила, что геном гигантского кальмара сам по себе является гигантским: он состоит приблизительно из 2,7 миллиарда пар оснований ДНК, а это - около 90 процентов размера генома человека.

Геном гигантского кальмара исследователи сравнили с геномами четырех других видов головоногих моллюсков и геномом человека. Оказалось, что у "кракена" в единичном экземпляре имеются важные гены, отвечающие за рост и развитие организма, которых нет у других существ. Это объясняет, почему такие кальмары вырастают очень большими. При этом других существенных отличий ученые не нашли

"С точки зрения генов гигантский кальмар очень похож на других животных, - говорит Каролина Альбертин. - Это означает, что мы можем изучать этих действительно странных животных, чтобы узнать больше о самих себе. Расшифровка генома - это первый шаг для ответа на многие вопросы о биологии этих существ. Например, мы надеемся узнать, как они приобрели самый большой мозг среди беспозвоночных, чем продиктованы их сложное поведение и ловкость, а также откуда у них взялось невероятное умение мгновенно маскироваться".