Глава UFC: Макгрегор встретится с Хабибом в случае победы над Серроне

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что в случае победы над Дональдом Серроне Конор Макгрегор получит право на матч-реванш с Хабибом Нурмагомедовым. Таким образом, в бою 18 января для ирландца на кону будет стоять его будущее, сообщает Mmafighting.

"Если он победит, то получит то, чего так долго ждал, о чем просил. Это не секрет - Макгрегор хотел реванша с Хабибом Нурмагомедовым, - заявил Уайт. - Если он выиграет в эти выходные, то получит этот шанс. Если он победит, то получит титульный бой, который поставит рекорд по продажам платных трансляций в истории UFC".

Ранее Дэйна Уайт уже говорил, что у него есть идея о бое Нурмагомедов - Макгрегор, если оба выиграют свои следующие поединки. Впрочем, пока российский чемпион UFC категорически против подобного поединка. Главным аргументом для Уайта может стать рекордный гонорар для бойцов.