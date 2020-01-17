Глава ВЦИОМ отметил повышение рейтинга оценки деятельности Путина

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил увеличение рейтинга позитивной оценки деятельности Владимира Путина на посту президента после оглашения Послания Федеральному Собранию.

"Как Послание отразилось на рейтинге оценки деятельности президента. Данные за 16 число... 67% опрошенных одобрили работу Путина на посту президента. Еще днем раньше было 64%, то есть эффект позитивный. Доля тех, кто негативно оценивает, тоже снизилась за день с 27% до 24%", - рассказал Федоров на пресс-конференции о реакции россиян на Послание президента РФ.

Владимир Путин огласил Послание Федеральному Собранию 15 января, озвучив ряд значимых социальных инициатив и поправок в Конституцию РФ.