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17.01.2020 13:08
Рубрика: Спорт

Гонщик "КАМАЗ-мастер" Андрей Каргинов выиграл "Дакар" среди грузовиков

Текст: Максим Домчев
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова стал победителем ралли "Дакар", прошедшего в Саудовской Аравии, в зачете грузовиков.

В пятницу состоялся заключительный, 12-й, этап ралли, которое впервые проходило в Саудовской Аравии, с финишем в пригороде столицы королевства Эр-Рияде.

Фото: Bernat Armangue/AP Photo
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Лидировавший в общем зачете Каргинов выиграл этап с результатом 1 час 28 минут 41 секунду и во второй раз в карьере одержал победу в "Дакаре" (впервые это произошло в 2014 году). В состав его экипажа также входили штурман Андрей Мокеев и механик Игорь Леонов.

В генеральной классификации Каргинов на 42 минуты 26 секунд опередил ближайшего преследователя, которым оказался его партнер по команде Антон Шибалов. Тройку призеров замкнул белорус Сергей Вязович на МАЗе, уступивший 2 часа 4 минуты 42 секунды.

Для команды "КАМАЗ-мастер" нынешняя победа стала 17-й за историю гонки, и это абсолютный рекорд ралли. Лидером по количеству триумфов среди пилотов в зачете грузовиков является нынешний руководитель "КАМАЗ-мастер" Владимир Чагин - 7 титулов.

В зачете мотовездеходов первенствовал американец Кейси Карри. Россиянин Сергей Карякин, выступавший со штурманом Антоном Власюком на Can-Am за команду Snag Racing, занял итоговое второе место, отстав от Карри на 39 минут 12 секунд. На третьей позиции чилиец Франсиско Лопес Контардо (+52.36). Россияне Илья Русс и Алексей Шмотев расположились на 23-й и 28-й строчках соответственно.

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В классе автомобилей победу вырвал испанец Карлос Сайнс-старший на Mini. В общем зачете он на 6 минут 21 секунды опередил катарца Нассера Аль-Аттия на Toyota. Третье место досталось французу Стефану Петеранселю (+9.58) на Mini. На четвертой позиции местный гонщик Язид Эль-Раджи на Toyota (+49.10), штурманом которого выступал представитель России Константин Жильцов. Двукратный чемпион "Формулы-1" Фернандо Алонсо завершил ралли 13-м. Александр Доросинский оказался лучшим из россиян, показав 14-й результат, его соотечественник Денис Кротов - 17-й.

У мотоциклистов не было равных американцу Рикки Брабеку, который выиграл 16 минут и 26 секунд у ставшего вторым чилийца Пабло Кинтанильи. Тройку замкнул австралиец Тоби Прайс (+24.06). Представитель России Дмитрий Агошков - 57-й.

Спорт Виды спорта Автомото Ралли "Дакар" РГ-Видео

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