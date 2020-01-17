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17.01.2020 13:47
Рубрика: В мире

Хаменеи назвал ФРГ, Францию и Великобританию марионетками США

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Германия, Франция и Великобритания в ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе ведут себя как марионетки США и не заслуживают доверия иранского народа. С таким заявлением выступил духовный лидер и верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи

Фото: AP Photo/Vahid Salemi
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"Великобритания, Германия и Франция после выхода США из СВПД ничего не сделали, а лишь несли чепуху. Я с самого начала говорил, что этим странам нет доверия, они будут прислуживать интересам США", - сказал Хаменеи, чье выступление на пятничной молитве транслировало иранское ТВ.

При этом аятолла Хаменеи отметил, что народ Ирана никогда не забудет и не простит военную поддержку Лондона, Парижа и Берлина режиму Саддама Хусейна во время ирано-иранской войны 1980-1988.

Страны "евротройки" 14 января решили запустить механизм по разрешению споров в рамках СВПД по иранской ядерной программе из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по соглашению. Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров назвал это решение европейцев "опасным разворотом". Министр в связи этим указал на необходимость в ближайшее время организовать встречу политдиректоров стран - участниц СВПД.

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