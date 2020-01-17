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Huawei начала обновлять смартфоны в России. Список моделей

Текст:   Антон Благовещенский
17.01.2020,  
15:01
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Huawei официально подтвердила выход новой оболочки EMUI 10.0 для ряда своих смартфонов. В список вошли как флагманские, так и бюджетные модели.

Так, в январе-феврале наступившего года обновление прилетит "по воздуху" на следующие устройства:

- Huawei P30

- Huawei P30 Pro

- Huawei Mate 20

- Huawei Mate 20 Pro

В период с марта по май обновиться смогут владельцы Huawei Nova 5T, а в апреле-июне доступ к EMUI 10.0 появится у следующих моделей:

- Huawei P30 Lite

- Huawei P Smart Z

- Huawei P Smart 2019

- Huawei P20

- Huawei P20 Pro

EMUI 10.0 получила анимированные элементы дизайна, темную тему, более проработанные детали интерфейса, повышена стабильность работы, отсутствие задержек благодаря новому программному механизму распределения вычислительных ресурсов.

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В общей сложности EMUI 10.0 должны получить 35 моделей смартфонов Huawei.

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