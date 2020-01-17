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17.01.2020 10:00
Рубрика: Экономика

"Яндекс.Деньги" подключились к системе быстрых платежей

Текст: Юлия Кривошапко

Пользователи теперь могут мгновенно пополнять кошельки в "Яндекс.Деньгах" и принимать на них переводы от других людей через систему быстрых платежей. Для этого даже не нужно вводить номер кошелька - достаточно мобильного номера.

Россияне смогут оплатить покупку квартиры банковской картой

Система быстрых платежей (СПБ) - это сервис Банка России. Он помогает физическим лицам отправлять переводы по мобильному номеру в любой банк - участник СБП. Система работает с 36 банками, среди которых ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф, Райффайзенбанк и другие, их список постоянно расширяется. Теперь через СБП пользователи могут как пополнять свои кошельки в "Яндекс.Деньгах", так и принимать на них переводы от других людей, которые являются клиентами банков - участников системы. "Яндекс.Деньги" планируют расширить сотрудничество с СБП и в будущем добавить возможность платежей через нее от физических лиц юридическим.

Фото: iStock
Названы размеры банковских накоплений россиян

Пополнить электронный кошелек через систему быстрых платежей может любой полностью идентифицированный пользователь "Яндекс.Денег". Для этого ему нужно открыть приложение своего банка и выбрать перевод через СБП. Дальше человек вводит свой мобильный номер, выбирает "Яндекс.Деньги", указывает сумму и подтверждает перевод.

По данным НАФИ на ноябрь 2019 года, денежные переводы по номеру телефона через мобильные приложения - это самая популярная цифровая услуга в стране. Ею пользуются 57% россиян. Услуга пополнения электронных кошельков со счетов и карт банков-участников СБП востребована среди пользователей "Яндекс.Денег": таким образом проходит около 30% пополнений.

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