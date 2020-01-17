"Яндекс.Деньги" подключились к системе быстрых платежей

Пользователи теперь могут мгновенно пополнять кошельки в "Яндекс.Деньгах" и принимать на них переводы от других людей через систему быстрых платежей. Для этого даже не нужно вводить номер кошелька - достаточно мобильного номера.

Система быстрых платежей (СПБ) - это сервис Банка России. Он помогает физическим лицам отправлять переводы по мобильному номеру в любой банк - участник СБП. Система работает с 36 банками, среди которых ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф, Райффайзенбанк и другие, их список постоянно расширяется. Теперь через СБП пользователи могут как пополнять свои кошельки в "Яндекс.Деньгах", так и принимать на них переводы от других людей, которые являются клиентами банков - участников системы. "Яндекс.Деньги" планируют расширить сотрудничество с СБП и в будущем добавить возможность платежей через нее от физических лиц юридическим.

Пополнить электронный кошелек через систему быстрых платежей может любой полностью идентифицированный пользователь "Яндекс.Денег". Для этого ему нужно открыть приложение своего банка и выбрать перевод через СБП. Дальше человек вводит свой мобильный номер, выбирает "Яндекс.Деньги", указывает сумму и подтверждает перевод.

По данным НАФИ на ноябрь 2019 года, денежные переводы по номеру телефона через мобильные приложения - это самая популярная цифровая услуга в стране. Ею пользуются 57% россиян. Услуга пополнения электронных кошельков со счетов и карт банков-участников СБП востребована среди пользователей "Яндекс.Денег": таким образом проходит около 30% пополнений.