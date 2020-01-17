Японию в 2019 году посетили 120 тысяч россиян

Количество россиян, посетивших Страну восходящего солнца, с каждым годом увеличивается.

Так, в прошлом году в Японию съездили около 120 тысяч наших соотечественников, что на 26,6 процента больше по сравнению с аналогичными данными за предыдущей период, сообщает представительство Японской национальной туристической организации (JNTO) в России.

Среди факторов, которые существенным образом поспособствовали росту турпотока, называют увеличение количества и частоты рейсов из Дальнего Востока, а также числа посадочных мест в салонах самолетов, следующих по маршруту Москва - Токио.

Добавим, что чаще всего на японские острова по-прежнему летают жители Китая, Южной Кореи и Тайваня.