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17.01.2020 11:32
Рубрика: В мире

Японию в 2019 году посетили 120 тысяч россиян

Текст: Александр Ленин (Токио)

Количество россиян, посетивших Страну восходящего солнца, с каждым годом увеличивается.

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Так, в прошлом году в Японию съездили около 120 тысяч наших соотечественников, что на 26,6 процента больше по сравнению с аналогичными данными за предыдущей период, сообщает представительство Японской национальной туристической организации (JNTO) в России.

Среди факторов, которые существенным образом поспособствовали росту турпотока, называют увеличение количества и частоты рейсов из Дальнего Востока, а также числа посадочных мест в салонах самолетов, следующих по маршруту Москва - Токио.

Добавим, что чаще всего на японские острова по-прежнему летают жители Китая, Южной Кореи и Тайваня.

В мире Восточная Азия Япония Экономика Туризм

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