Артист вспомнил о своей прошлогодней поездке в родной Холмск. "Там есть тепло, которого больше нет нигде. Ощущение своей улицы, речки, в которой ловил рыбу в детстве, ни с чем не сравнимый запах. Я нанюхался всяких морей и океанов в своей жизни. Но в Холмске особый запах моря". Чтобы земляки не грустили, Игорь Николаев совместно с поэтом Александром Вулыхом написали новую песню "Под Сахалинским небом". Песня стала хитом острова Сахалин. Это произведение в отличие от песни написанной ранее "Человек, влюбленный в Сахалин" отличается светом и радостью.

Игорь Николаев рассказал о самых знаковых песнях в своей жизни: "Каждая из первых песен переворачивала жизнь. "Айсберг" была одной из первых, которую выпустили в журнале "Кругозор" в рубрике "По заявкам слушателей". "12 дней", исполненная Сашей Абдуловым, тоже вышла в "Кругозоре" и стала знаковой. "Пусть говорят" - дебютная песня Кристины Орбакайте, исполненная ею в возрасте 14 лет. С нее Кристина началась как певица. К категории знаковых относится и первая пластинка-миньон, где были изданы "Айсберг" и "Расскажите, птицы". Как ни странно, обе эти песни так и не вышли ни на одном альбоме Пугачtвой, только в сборниках. Большая пластинка-гигант "Счастья в личной жизни", где были "Сто друзей", "Две звезды", "Паромщик", тоже стала судьбоносной".

Народный артист, при создании песен, обращает внимание на текст, он должен совпадать с "генетическим кодом народа". Если получится нащупать этот момент, песня будет жить десятилетиями. В то же время важна и простота. Благодаря песням "День Рождения" и "Незнакомка", где простыми словами рассказывается история человека, Игорь Николаев попал на первые места хит-парадов. В этом случае как исполнитель, а не как композитор.

Если вы привыкли думать об Игоре Николаеве, как об артисте, который поет только про любовь, стоит вспомнить песни "Афганский ветер" на стихи Николая Зиновьева и "Расскажите, птицы". В 83-м "Расскажите, птицы" исполнила Алла Пугачева, позже - Батырхан Шукенов, Дима Билан. Эта песня социальной тематики. Каждый раз она звучит по-новому, не теряя своей актуальности.

Игорь Николаев признался, вдохновляет его не климат, не пейзаж за окном, а "уют внутри семьи": "Для меня важен не океан, море или другой водоем, а чтобы семья была счастлива".

17 января Игорю Николаеву исполнилось 60 лет. Свой юбилей артист отметит концертом, который состоится 11 ноября. "На концерте прозвучат 20 лучших песен, сделанных в новых аранжировках, плюс 8-10 совершенно новых песен. Чтобы доказать прежде всего себе, что могу по-прежнему это делать. Они должны звучать современно и бескомпромиссно, без скидок на то, что мне 60. А старт продажи билетов на этот концерт начнется 17 января, в день моего рождения".