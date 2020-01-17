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17.01.2020 06:10
Рубрика: В мире

Инвестиции в фондовый рынок России признаны в Корее самыми прибыльными

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Инвестиции в российский фондовый рынок показали самую высокую доходность по итогам 2019 года, превысив 35 процентов. Таковы итоги показателей деятельности различных южнокорейских финансовых институтов, которые вкладывали средства в ценные бумаги различных регионов. Следом по прибылям идут инвестиции в фондовый рынок Китая и стран АТР.

Фото: Министерство культуры, спорта и туризма Республики Корея
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Как отмечает южнокорейское издание "Дэйлиан", которое ссылается на итоговую статистику результатов за 2019 год, по вложениям в фондовые рынки двадцати стран и регионов мира в среднем инвестиции южнокорейских финансовых институтов в российский фондовый рынок за год показали уровень дохода в 35,33 процента. Наиболее удачным компаниям удалось заработать более 48 процентов.

Второе место по прибыльности заняли инвестиции в фондовый рынок Китая - 31,48 процента, на третьем - вложения в паевые инвестиционные фонды (ПИФ) стран Азиатско-Тихоокеанского региона - 27,83 процента. Среди лидеров по прибыльности также значатся индийские и китайские ПИФы - 27,45, североамериканские - 26,77 и ПИФы "новых активно развивающихся стран Европы" - 25,36 процента.

Комментируя перспективы инвестиций в фондовый рынок РФ, южнокорейские эксперты отмечают, что ценные бумаги России по-прежнему демонстрируют очень хорошие показатели и являются привлекательными объектами для вложений. Так, за последние три месяца прибыльность российских ПИФов составила 16,75 процента, а за прошедший месяц - 8,32 процента. Специалисты, впрочем, отмечают, что динамика изменений котировок на фондовой бирже РФ подвержена сильными колебаниям, посоветовав внимательно отслеживать мировые цены на нефть и другие природные ресурсы, от которых Россия сильно зависит.

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