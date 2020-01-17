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iPhone лишится бесплатных наушников

Текст:   Виктория Чернышева
17.01.2020,  
18:51
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Эксперты компании Barclays раскрыли подробности о новом флагмане Apple - iPhone 12. Они полагают, что смартфон получит обновленную систему фронтальной камеры TrueDepth, что должно улучшить процесс распознавания пользователя.

Кроме того, как уточняется в исследовательской записке, предоставленной MacRumors, система основных камер на задней панели в iPhone 12 Pro будет оснащена 3D-зондированием, основанным на решении для ToF-камеры. Эта система измеряет время, необходимое для отражения лазера или светодиода от объекта, и обеспечивает точное трехмерное изображение.

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Также аналитики ожидают, что модели iPhone 12 Pro оснастят 6 Гб оперативной памяти (в iPhone 11 Pro - 4 Гб).

И еще одно ключевое изменение. Не исключено, что как минимум одна модель iPhone лишится разъема Lightning. А потому в комплектацию смартфона не будут входить бесплатные проводные наушники.

Известный аналитик Минг-Чи Куо уже заявил, что в 202 году Apple планирует выпустить пять новых моделей iPhone. Ожидается, что в конце марта выйдет бюджетный iPhone SE 2 или iPhone 9, а осенью - четыре более дорогих модели с поддержкой 5G.

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