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17.01.2020,  
15:43
Текст:  Антон Валагин

Испытания новейшего пистолета "Аспид" показали на видео

Ростех опубликовал видео испытаний новейшего 9-миллиметрового пистолета "Аспид" - спортивной версии армейского "Удава".

Фото: Калашников Media / https://kalashnikov.media
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Тактико-техническое задание на разработку нового оружия утверждено Ростехом совместно с Федерацией практической стрельбы России. Пистолет создается в трех классах практической стрельбы: стандартном, облегченном и серийном. Магазин стандартного "Аспида" вмещает 22 патрона, облегченного и серийного - по 18. Облегченный вариант оснастят креплением под коллиматорный прицел, серийный получит вдобавок планку Пикатинни для установки дополнительного оборудования.

- Все модели будут иметь накладки на рукоятку для индивидуальной подгонки оружия под руку стрелка, - рассказали в госкорпорации.

В зависимости от модификации вес пистолета без патронов составит 800-1000 граммов. Серийное производство "Аспида" начнется в 2021 году. Пистолет разработан на базе армейского "Удава", в 2019 году завершившего этап опытно-войсковой эксплуатации.

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