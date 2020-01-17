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17.01.2020 16:00
Рубрика: Общество

Как себя защитить от головной боли

Текст: Майя Бирюкова
С головной болью сталкиваются все без исключения. Наиболее частая разновидность этого неприятного состояния - так называемая головная боль напряжения, которая отличается от мигрени и которой можно избежать.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Симптомы здесь следующие. Голова болит так, как будто ее сжимают обручем с обеих сторон, при этом ощущения пульсирования внутри нет. Боль средней или легкой интенсивности, напряжение не растет при физической нагрузке. К примеру, если подняться по лестнице, хуже не станет.

Как правило, этим недугом страдают работники умственного труда в возрасте 30-60 лет. Среди факторов риска - стресс на работе, тревожность и плохое настроение, нехватка отдыха. Длительное нахождение за компьютером усугубляет проблему. Если ничего не делать, головная боль напряжения рискует перейти в хроническую.

Фото: iStock
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Неврологи рекомендуют качественно отдыхать после работы: не садиться дома за компьютер опять, а придумать что-то более правильное для нервной системы. Сходите в кино, на концерт, в спортзал. В выходные не соглашайтесь на сверхурочные задания, а езжайте на дачу или просто за город. Возьмите привычку заботиться о своем здоровье, хотя бы раз в год посещать терапевта и делать минимальный набор анализов.

Очень важно качественно высыпаться. Уберите подальше гаджеты: доказано, что синий свет экранов блокирует синтез мелатонина, из-за чего возникают проблемы со сном. Выключите все освещение, закройте поплотнее шторы - именно в темноте выработка этого "гормона сна" максимальна, пишет KP.Ru.

Для предупреждения приступов головной боли невролог может назначить ноотропные препараты. Они помогут восстановить функционал нервной системы. А вот анальгетики, снимающие симптомы, могут привести к тому, что головная боль перейдет в хроническую. Попробуйте заменить таблетки массажем головы. Двумя пальцами аккуратно разотрите виски, лоб, заднюю поверхность шеи. Улучшившийся кровоток поможет удалить продукты метаболизма и уменьшить спазмы.

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