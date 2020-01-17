Киев обозначил желание "снизить напряженность в отношениях с РФ"

В пятницу 17 января на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины была представлена новая стратегия национальной безопасности. Одним из важных пунктов документа являются обозначенные меры по снижению напряженности в отношениях с Россией, отметили в пресс-службе президента страны Владимира Зеленского.

"Предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряженности в двусторонних отношениях", - передает ТАСС комментарий пресс-службы.

При этом документ предусматривает развитие стратегических отношений с ЕС, США и государствами блока НАТО, которые определены как "ключевые иностранные партнеры", а также "восстановление мира и государственного суверенитета на территориях Донецкой и Луганской областей", осуществление "комплекса международно-правовых, политико-дипломатических, гуманитарных и экономических мер "Крым - это Украина".