Открыта новая яркая комета

Центр малых планет Международного астрономического союза зафиксировал на странице подтверждения планет открытие новой кометы в созвездии Змееносца.

Ей присвоено постоянное имя C/2020 A2 (Iwamoto) - в честь астронома, открывшего небесное тело. Им стал астроном-любитель из Японии Масаюки Ивамото.

О находке Ивамото сообщил 9 января 2020 года в Национальную астрономическую обсерваторию Японии, где комету временно зарегистрировали под номером IF033.

В последующие дни никаких признаков перемещающейся кометы найти не могли, поэтому осталась неясность, была ли она вообще. А 13 января другой астроном-любитель Геннадий Борисов на другом конце земного шара - в Крыму также заметил пролетающую комету. Кстати, российский астроном был автором одного из главных событий астрономии в 2019 году, обнаружив межзвездную комету 2I/Borisov.

Открытие новой кометы было таким образом подтверждено, и ее зарегистрировали уже под постоянным номером. Имя ей дали первооткрывателя - Масаюки Ивамото.

Для него она стала четвертой в его "послужном" списке. Ранее в ноябре-декабре 2018 года он обнаружил три кометы в составе единой быстрой последовательности.

Сейчас комета Ивамото, пройдя перигелий, приближается к нашей планете. По расчетам астрономов, в конце февраля она подойдет к Земле максимально близко. Яркость ее составляет 12-13 звездных величин, а к моменту сближения с Землей станет еще ярче. Увидеть ее можно будет при помощи 20-30-сантиметровых телескопов в средних широтах Северного полушария в предрассветное время. Правда, может помешать свет яркой Луны.