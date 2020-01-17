Латвийская железная дорога сократит полторы тысячи сотрудников

Латвийская железная дорога (LDz) в этом году планирует сократить 1500 сотрудников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальный пресс-релиз. В компании отметили, что прошлый год был очень тяжелым в финансовом плане.

"Снижение мировых цен на ископаемые виды топлива и уменьшение объемов их перевозки вызвали существенное снижение объема грузов", - подчеркивается в сообщении, распространенном LDz. В рамках оптимизации существенно снижены расходные статьи.

"Нам необходимо это сделать, чтобы компания смогла вернуться к рентабельности и конкурентоспособности на региональном и международном рынках", - добавляет руководство компании, в которой сейчас работают около 8 тысяч человек.