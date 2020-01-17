Лавров назвал действия Эстонии против Sputnik пятном на репутации ЕС

Россия считает возмутительными действия официального Таллина по отношению к информационному агентству Sputnik. Об этом заявил и.о. главы российского МИД Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что Москва требует реакции от Евросоюза, поскольку Эстония действует вразрез с "декларируемыми, защищаемыми ценностями Европы".

"То, что ЕС ничего не может сделать, - это очередное пятно на репутации ЕС. Таких пятен мы уже немало видели", - цитирует РИА Новости Лаврова.

Ранее сообщалось, что журналисты эстонского бюро информагентства Sputnik вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией с 1 января 2020 года. На них оказывалось беспрецедентное давление со стороны властей Эстонии, им грозили уголовным преследованием, если они не перестанут работать на головную организацию. Sputnik входит в МИА "Россия сегодня".