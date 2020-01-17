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17.01.2020 14:20
Рубрика: В мире

Лавров назвал катастрофу самолета над Ираном "непреднамеренной ошибкой"

Текст: Екатерина Забродина

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал трагедию со сбитым иранской ракетой пассажирским лайнером "Международных авиалиний Украины" при взлете в аэропорту Тегерана. По словам дипломата, эту ошибку, стоившую жизни людям, невозможно оправдать. При этом он назвал ее непреднамеренной, а также напомнил о контексте, в котором произошла катастрофа.

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Как отметил Лавров, она случилась после эскалации напряженности, которую спровоцировали США ракетным ударом над иракской территорией по кортежу командующего иранским спецназом "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. После этого, по словам главы МИД, Тегеран "ожидал еще одного удара" со стороны американцев. Согласно данным, которым, впрочем, еще следует найти точное подтверждение, на тот момент в небе рядом с воздушным пространством Ирана находились не менее шести истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F35, что создавало всеобщую "нервозность". По мнению Сергея Лаврова, такая трагедия свидетельствует о том, что нужно как можно быстрее добиться деэскалации в отношениях между Тегераном и Вашингтоном.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ опровергла спекуляции о том, что в дипведомстве вначале опровергали факт попадания в самолет ракеты как причины крушения. Мария Захарова процитировала словам замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, который призывал не спекулировать на трагедии заранее, а дождаться результатов экспертизы.

В мире Ближний Восток Иран Правительство МИД Крушение украинского Boeing в Иране

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