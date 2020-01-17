Лавров одной фразой прокомментировал предстоящий импичмент Трампу

Сергей Лавров, исполняющий обязанности министра иностранных дел России после того, как правительство было отправлено в отставку, дал, пожалуй, самый лакончиный ответ на вопрос во время большой ежегодной пресс-конференции, которая проходит на Смоленской площади.

Речь шла о начинающихся в следующий вторник сенатских слушаний по процедуре импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Прокомментировать их дипломата попросила журналистка агентства Associated Press.

"Импичмент у вас, вы американка - вам видней", - заметил Сергей Лавров. Дальше он эту тему развивать не стал.