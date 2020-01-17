Лавров подчеркнул важность конференции по Ливии в Берлине

И.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров намерен принять участие в предстоящей 19 января конференции по Ливии.

"Мы вместе с нашими итальянскими коллегами будем в этой конференции участвовать", - заявил он в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году, добавив, что у него также запланирована встреча с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо в Берлине.

По словам Лаврова, итоговые документы конференции почти согласованы и в полной мере соответствуют решениям, принятым Советом Безопасности ООН по ливийскому урегулированию. По словам российского политика, режим прекращения огня в Ливии желательно сохранить, а приверженность сторон перемирию в ливийском конфликте определенно является шагом вперед.

"Важно, чтобы после конференции по Ливии в Берлине стороны конфликта не повторяли ошибок и не выдвигали дополнительных ошибок", - подчеркнул Лавров.

Напомним, международная конференция о разрешении конфликта в Ливии пройдет 19 января в Берлине. В ней примут участие представители России, Турции, Египта, США, ЕС и ООН. Кроме того, во встрече намерены принять участие глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар.