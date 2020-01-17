Лавров сравнил расследование крушения MH17 с "делом Скрипалей"

И.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров считает, что в расследованиях обстоятельств катастрофы малайзийского боинга над Донбассом в 2014 году и отравления в Лондоне экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля с дочерью немало общего.

По мнению Лаврова, и в том, и в другом деле в процессе исчезли существенные улики, а существенные доказательства не появились.

Как отметил Лавров, следователи, изучающие обстоятельства авиакатастрофы, не имеют данных с украинских радаров, которые, как выяснилось впоследствии, "случайно выключились". Также, по словам главы МИД, в день отравления Скрипалей выключилась видеокамера над парковой скамейкой, где они были найдены. По словам дипломата, данные, предоставляемые российской стороной, готовой к сотрудничеству, при этом не берутся в расчет западными коллегами, выдвигающими обвинения в адрес Москвы.