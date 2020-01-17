Лавров: США манипулируют выдачей виз в ООН

Соединенные Штаты, на территории которых, как известно, исторически находится штаб-квартира Организации Объединенных Наций, злоупотребляют своим положением - в частности, в визовом вопросе. Об этом заявил во вступительном слове на ежегодной конференции по внешнеполитическим итогам года Сергей Лавров, который после отставки правительства исполняет обязанности министра иностранных дел РФ.

По словам Лаврова, Вашингтон открыто нарушает международное право, когда отказывает в выдаче делегатам тех или иных стран, которые поэтому не могут участвовать в мероприятиях на площадке ООН (как известно, такие проблемы в прошлом году возникали у представителей РФ). Тем самым США используют фактическую привилегию принимающей стороны в политических целях.

И.о. министра в очередной раз отметил, что Москва выступает за многополярность и соблюдение норм международного права - в противовес игре по "новым правилам в новом обличии".