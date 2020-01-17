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17.01.2020 11:48
Рубрика: В мире

Лавров: США манипулируют выдачей виз в ООН

Текст: Екатерина Забродина

Соединенные Штаты, на территории которых, как известно, исторически находится штаб-квартира Организации Объединенных Наций, злоупотребляют своим положением - в частности, в визовом вопросе. Об этом заявил во вступительном слове на ежегодной конференции по внешнеполитическим итогам года Сергей Лавров, который после отставки правительства исполняет обязанности министра иностранных дел РФ.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Видеотрансляция: Лавров подводит итоги работы МИД за 2019 год

По словам Лаврова, Вашингтон открыто нарушает международное право, когда отказывает в выдаче делегатам тех или иных стран, которые поэтому не могут участвовать в мероприятиях на площадке ООН (как известно, такие проблемы в прошлом году возникали у представителей РФ). Тем самым США используют фактическую привилегию принимающей стороны в политических целях.

И.о. министра в очередной раз отметил, что Москва выступает за многополярность и соблюдение норм международного права - в противовес игре по "новым правилам в новом обличии".

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