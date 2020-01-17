Леонид Федун раскрыл детали процесса передачи ФК "Спартак" болельщикам

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что до конца 2020 года будет проработана схема, по которой он передаст футбольный клуб болельщикам.

В конце прошлого года Федун сообщил, что к 2023 году намерен передать контрольный пакет акций клуба болельщикам, которые в последнее время все чаще критикуют его деятельность.

"Вопрос (передачи клуба болельщикам) прорабатывается, до конца года мы уже схему отработаем", - цитирует Федуна РИА Новости.

По его словам, контрольный пакет акций клуба будет передан некоммерческой организации, членами которой станут болельщики. И после этого они смогут сами избирать президента "Спартака".