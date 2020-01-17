Макрон рассказал о переброске на Ближний Восток спецназа "Ягуар"

Французский лидер Эммануэль Макрон рассказал о продолжающейся борьбе с боевиками ДАИШ (арабское название запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ).

По словам политика, на Ближний Восток в рекордно короткие сроки были переброшены дополнительные силы. В частности, на Аравийском полуострове и в Персидском заливе разместили спецподразделения "Ягуар". Кроме того, в Средиземное море для борьбы с террористами направлен авианосец "Шарль де Голль", пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Франция отправит еще 220 военнослужащих в Африку. В регионе Сахеля в рамках борьбы с джихадистскими группировками проводится операция "Бархан". Париж поддерживают Буркина-Фасо, Мали, Мавритания, Нигер и Чад. Всего в операции задействованы около 4,5 тысячи военнослужащих.